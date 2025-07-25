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Ураган прошелся по всему агрогородку Вархи: из 103 жилых домов пострадало 40
В агрогородке Вархи, который наиболее пострадал на севере страны от урагана, завершилось восстановление домов. Сейчас внимание - благоустройству.
Напомним, разгул стихии пришелся на Витебскую и Могилевскую области. Была поставлена задача - ликвидировать последствия максимально оперативно и оказать людям всю необходимую помощь.
Ураган прошелся по всему агрогородку Вархи. Сильный ветер вырывал деревья с корнем и срывал кровлю зданий. Из 103 жилых домов пострадало 40.
Иван и Татьяна Ивановы три десятка лет живут в агрогородке Вархи и с уверенностью говорят: такого мощного урагана здесь точно не видели.
Несколько минут - и родные улицы было просто не узнать. Кровля их дома тоже оказалась повреждена. Но уже утром следующего дня приехали ремонтные бригады и все оперативно восстановили.
"Мы не просили, самое главное, что искать не надо было. Приехали, все организовано. Группа ЖКХ Шумилинского района, они приехали, сначала у соседей делали, потом следующие были мы. Без всяких вопросов. Парни молодцы, накрыли все аккуратненько, добросовестно", - рассказала жительница агрогородка Татьяна Иванова.
Сильнее пострадал дом по соседству. Ураган с молниеносной скоростью срывал шифер, вспоминает Валентина Кашняк. И первый вопрос: как это все восстановить? Но ремонтные работы не легли на женские плечи. А ущерб удалось возместить благодаря страховке.
Индивидуальный подход к каждому случаю
Степень повреждения жилья была разной. Некоторые дома задело по касательной, пять - остались практически полностью без кровли. Но и их уже восстановили.
Задача стояла: выработать алгоритм оказания помощи и возмещения затрат. Но при этом к каждому случаю подойти индивидуально. Ответственные за ликвидацию последствий стихии на постоянной связи с людьми.
Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:
"Смотрим возмещение затрат Белгосстрахом, смотрим по линии материальной и социальной адресной помощи, какую можем оказать. Ну и разницу по кровле, по строительным материалам, по выполненным работам будем возмещать из районного резервного фонда, при необходимости - из областного резервного фонда".
Субботник объединил более 400 человек
Все основные работы выполнены. На расчистке завалов и восстановлении домов ежедневно работали около 150 человек. Провели субботник, который объединил около 400 неравнодушных. Это больше, чем проживает в самом агрогородке. Люди приезжали из райцентра и даже из Витебска, чтобы никто не остался наедине с бедой.