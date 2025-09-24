10 тыс. участников из 100 стран. Международный форум "Мировая атомная неделя" откроется в Москве

Международный форум "Мировая атомная неделя" 25 сентября начинает работу на ВДНХ в Москве. Тысячи участников с разных континентов мира представят достижения развития чистой энергии в разных отраслях экономики.

Международный форум "Мировая атомная неделя" впервые проходит в Москве и посвящен он 80-летию развития атомной отрасли России. Можно сказать, это такой прототип форума, который проходил ранее. "Атомэкспо", который масштабировался с каждым годом. О чем говорит и представительство нынешнего форума.

Это порядка 10 тыс. участников из 100 стран мира, представители СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки. Условно работу форума можно разделить на три блока. Это деловая программа, молодежная программа и работа в выставке.

Что касается выставки, она уже собрана и уже полна гостей, конечно же, и белорусский павильон представил свои разработки.

Ольга Козлович, начальник отдела Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси

Ольга Козлович, начальник отдела Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси: "Сконцентрировали свое внимание на различных направлениях в атомной отрасли. БелАЭС работает успешно и является примером для других стран. Мы очень заинтересованы, чтобы вы на нашу выставку пришли и ознакомились с нашим опытом по различным направлениям. Это подготовка кадров для отрасли, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и иные направления. В целом, развитие ядерной инфраструктуры. Действительно, очень многое сделано в этом направлении. И многие наши партнеры уже проявляют интерес к этому опыту и лучшим мировым практикам".