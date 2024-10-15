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15-16 октября КГК Беларуси будет принимать звонки по вопросам несвоевременной выплаты зарплаты
Несвоевременная выплата зарплат станет темой горячей линии Комитета госконтроля 15-16 октября.
Со вопросами можно обратиться по короткому номеру 191, с 9 утра до 13 часов, а также с 14:00 до 18:00.
Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о своих проблемах с выплатами.
Также сообщения можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
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