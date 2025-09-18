18 сентября в Минске стартовала XVI научная конференция таможенников ЕАЭС

18 сентября в Минском международном выставочном центре стартовала XVI Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития таможенного законодательства: баланс доверия и контроля".

Представители таможенных органов, ученые, специалисты, эксперты, а также представители бизнеса - всего более 300 участников - собрались в Минске для того, чтобы не просто сверить часы, но и перейти к практическим шагам.

Это уже шестнадцатая научная конференция, а весь форум собирается для того, чтобы определить пути направления и развития в таможенном законодательстве. С учетом быстро меняющейся обстановки, как, например, закрытие польской границы, актуальные вопросы возникают буквально на ходу. Важнейшим же остается транзит через страны ЕАЭС, а также безопасность при транспортировке товаров до конечного пункта назначения.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Серьезная тема, которая сейчас обсуждается на многих площадках - это электронная торговля. Уже такой институт есть, он заложен кодексе, а как его применять, это зависит в том числе и от подзаконных актов, от тех документов, которые сейчас разрабатываются. Мы будем обсуждать, в частности, нужны ли в этом институте нормы беспошлинного ввоза (предлагается сейчас ввозить товары до 200 евро без пошлин). Нужно понять, как это повлияет на движение товаров, не будет ли это вредить".

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси

Лейтмотив конференции - это цифровизация в таможенной сфере всех пяти стран ЕАЭС. Этот процесс сегодня проходит успешно, тем не менее стоит вопрос по унификации стандартов, а также темпов развития.

Кроме того, планируется завершить работу над поправками в Таможенный кодекс. Пакет поправок включает в себя порядка 600 пунктов и направлен на ускорение движения товаров и облегчение ведения бизнеса.