18 сентября в Минске стартовала XVI научная конференция таможенников ЕАЭС
18 сентября в Минском международном выставочном центре стартовала XVI Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития таможенного законодательства: баланс доверия и контроля".
Представители таможенных органов, ученые, специалисты, эксперты, а также представители бизнеса - всего более 300 участников - собрались в Минске для того, чтобы не просто сверить часы, но и перейти к практическим шагам.
Это уже шестнадцатая научная конференция, а весь форум собирается для того, чтобы определить пути направления и развития в таможенном законодательстве. С учетом быстро меняющейся обстановки, как, например, закрытие польской границы, актуальные вопросы возникают буквально на ходу. Важнейшим же остается транзит через страны ЕАЭС, а также безопасность при транспортировке товаров до конечного пункта назначения.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
"Серьезная тема, которая сейчас обсуждается на многих площадках - это электронная торговля. Уже такой институт есть, он заложен кодексе, а как его применять, это зависит в том числе и от подзаконных актов, от тех документов, которые сейчас разрабатываются. Мы будем обсуждать, в частности, нужны ли в этом институте нормы беспошлинного ввоза (предлагается сейчас ввозить товары до 200 евро без пошлин). Нужно понять, как это повлияет на движение товаров, не будет ли это вредить".
Лейтмотив конференции - это цифровизация в таможенной сфере всех пяти стран ЕАЭС. Этот процесс сегодня проходит успешно, тем не менее стоит вопрос по унификации стандартов, а также темпов развития.
Кроме того, планируется завершить работу над поправками в Таможенный кодекс. Пакет поправок включает в себя порядка 600 пунктов и направлен на ускорение движения товаров и облегчение ведения бизнеса.
Цифровизация и унификация законодательств Беларуси и России, предложении от бизнеса - все эти темы также обсудят во время работы конференции.