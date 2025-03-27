65 % банкоматов ВТБ (Беларусь) работают бесконтактно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) продолжает активно обновлять сеть устройств самообслуживания, которыми могут пользоваться держатели карт всех белорусских банков. Банк увеличил долю банкоматов с функцией NFC до 65 %. В них также можно снимать валюту и оплачивать услуги в ЕРИП.

Клиентам доступно снятие наличных в белорусских рублях и валюте, а в отдельных банкоматах - в российских рублях, оплата услуг через систему ЕРИП, включая мобильную связь и коммунальные платежи. Также в новых устройствах есть просмотр баланса и переводы между картами, если банк-эмитент карты поддерживает такую функцию.

"В прошлом году через банкоматы ВТБ (Беларусь) физические лица совершили более 680 тыс. операций. Мы стремимся расширять возможности нашей сети, чтобы не только наши клиенты, но и держатели карт всех белорусских банков могли пользоваться услугами банкоматов, включая снятие наличных. Мы также следуем глобальному тренду на бесконтактные операции для повышения комфорта клиентов - сегодня 65 % наших банкоматов работают через NFC", - отметил начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.

ВТБ (Беларусь) не взимает комиссию за снятие наличных в своих банкоматах. Однако возможные сборы могут устанавливаться банком-эмитентом карты, поэтому клиентам рекомендуется уточнять условия обслуживания в своем банке перед проведением операций.