Аграрии Беларуси намолотили 7 млн т зерна с учетом рапса
Автор:Редакция news.by
Аграрии Беларуси преодолели новый символический рубеж жатвы - 7 млн т зерна. Цифра на утро 18 августа с учетом рапса.
Больше всего собрано в Минской области - 1 млн 751 тыс. т. 1 млн 608 тыс. т на счету Брестской. 1 млн 457 тыс. т - у Гродненского региона. Покорит в ближайшее время миллионную планку и Могилевская область. Сейчас ее вклад в каравай - 913 тыс. т.
864 тыс. т и 620 тыс. т собрали Гомельский и Витебский регионы.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 76 % площадей. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 центнеров с гектара. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен более чем наполовину.