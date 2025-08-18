Аграрии Беларуси намолотили 7 млн т зерна с учетом рапса

Аграрии Беларуси преодолели новый символический рубеж жатвы - 7 млн т зерна. Цифра на утро 18 августа с учетом рапса.

Больше всего собрано в Минской области - 1 млн 751 тыс. т. 1 млн 608 тыс. т на счету Брестской. 1 млн 457 тыс. т - у Гродненского региона. Покорит в ближайшее время миллионную планку и Могилевская область. Сейчас ее вклад в каравай - 913 тыс. т.

864 тыс. т и 620 тыс. т собрали Гомельский и Витебский регионы.