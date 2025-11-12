3.67 BYN
Аграрии Беларуси приближаются к намолоту 11 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы
Автор:Редакция news.by
В 2025 году, несмотря на раннюю весну с заморозками и низкой температурой, аграрии близки к намолоту в 11 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Уже убраны поля с картофелем, на днях завершается копка свеклы.
Ежегодно в каждое третье воскресенье ноября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - тех, кто стоит на страже нашей продовольственной безопасности.