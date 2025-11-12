Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Аграрии Беларуси приближаются к намолоту 11 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы

В 2025 году, несмотря на раннюю весну с заморозками и низкой температурой, аграрии близки к намолоту в 11 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Уже убраны поля с картофелем, на днях завершается копка свеклы.

Ежегодно в каждое третье воскресенье ноября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - тех, кто стоит на страже нашей продовольственной безопасности.

Разделы:

ЭкономикаСельское хозяйство

Теги:

аграрииуборочная 2025