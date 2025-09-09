3.69 BYN
Аграрии Беларуси убирают сахарную свеклу. Какие новинки из сладкого урожая ожидать на прилавках
Сахарная свекла - стратегическая культура, которая обеспечивает Беларусь сахаром. В Брестской области под нее отвели более 22 тыс. гектаров.
В хозяйстве "Ракитница" Жабинковского района некоторые поля показывают урожайность свыше 500 центнеров с гектара. Выращивают сахарную свеклу на Брестчине 62 сельхозорганизации и 5 фермерских хозяйств. На уборке 45 комбайнов и около 270 единиц техники. Весь урожай поступает на Жабинковский сахарный завод.
Дмитрий Олин, агроном ОАО "Ракитница":
"По этому году урожай неплохой, лучше, чем в прошлом году однозначно. 400 ц у нас уже есть урожайность. Плюсуем, поскольку еще площади не все у нас убраны. И в среднем, думаю, что к 500 мы должны выйти. Она приносит прибыль для хозяйства, хорошую прибыль, если хорошая урожайность, конечно. Вносим свой вклад в продовольственную безопасность государства".
Урожай региона отгружают на Жабинковский сахарный завод
Жабинковский сахарный завод в новом сезоне будет поставлять свою продукцию не только по Беларуси, а также в Россию и Казахстан. В магазинах ожидают и новинку - сахар с перцем и сахар с корицей.