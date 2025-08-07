3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Аграрии Брестской области первыми в стране намолотили 1 млн т зерна
Тяжелый труд каждого хлебороба - это залог продовольственной безопасности страны. Брестский регион традиционно в лидерах жатвы. Там 7 августа у комбайнеров новый рекорд в сезоне: появился пятитысячник. А всего убрано свыше 60 % площадей.
В Беларуси появился комбайнер-пятитысячник
Щедрый урожай, ответственный подход, современная техника и 5 тыс. т зерна в личной копилке достижений. Такой намолот Павла Шутило - первый в стране. Очередной рекорд жатвы-2025 установил комбайнер хозяйства "Кухчицы" Клецкого района.
Для комбайнера ОАО "Кухчицы" Павла Шутило это 15-я уборка. "Стараемся, когда погода утихает, сразу же в поле выезжаем. Я родился здесь, в Кухчицах, как-то мне по душе трактора, комбайны", - признался он.
В Брестской области свой первый миллион тонн зерна
Заветный рубеж и у Брестчины: регион первым в стране намолотил миллион тонн зерновых. Всю уборочную аграрии стараются не упустить каждую погожую минуту. Работают в хозяйстве "Рогознянский" до позднего вечера, пока не появится роса. При оптимальной погоде за день Иван Кравчук вместе с помощником Сергеем Семенюком убирают по 15 гектаров.
Иван Кравчук, комбайнер ОАО "Рогознянский":
"Я с детства в огороде, поэтому и выбрал сельское хозяйство. Оно мне всегда было ближе. У меня вся семья работают в сельском хозяйстве - мать, отец, брат. Все подолгу уже работают. У меня уже 10-я уборочная. Техника хорошая. Эксплуатируется легко, в ремонте тоже неприхотливая. Есть кондиционер, бортовой компьютер, холодильник. Все условия - только работать".
Сергей Семенюк, водитель аварийно-спасательной части Жабинки, помощник комбайнера ОАО "Рогознянский":
"Работаю водителем уже 25 лет в МЧС. 4-й сезон уже здесь, на уборочной. Сейчас в отпуске. Мне это нравится с детства. У меня дедушка здесь был в колхозе. Я все детство проводил на этих полях, отец работал. Хочется внести свой вклад в продовольственную безопасность нашей страны. Оплата очень хорошая, урожай хороший".
Факт
Свой вклад вносят сотрудники МЧС, ж/д, учителя
Помогать убирать хлеб вместе с аграриями в хозяйство прибыли сотрудники МЧС, железной дороги и местной школы. Всего 6 опытных экипажей. 4 из них - тысячники. Желаемые тонны на подходе и у других.
В среднем с гектара получают 47 центнеров. Это на 11 больше, чем в прошлом агросезоне. А на самых плодовитых полях хозяйства можно собрать и 70 центнеров с гектара. Уже обмолочено почти 80 % площадей без учета озимого рапса. Его уборку завершили.
Подготовка к хранению зерна
Недавно здесь закончили жатву и озимой пшеницы. Последние тонны с полей уже на зерноочистительном комплексе. И каждая партия отсортирована по влажности.
Сергей Соболевский, главный агроном ОАО "Рогознянский":
"КЗС у нас работает круглосуточно. Если зерно сырое (при влажности 15-16 %), оно загружается в шахту и доводится до стандартной влажности - 14%. Где сухая пшеница, производится прямая предварительная чистка и вывозится сразу на склады".
Факт
В Брестской области свой первый миллион тонн зерна
Госзаказ по культуре здесь уже подготовили. Сейчас убирают последние гектары ржи, останется только тритикале. А еще параллельно проводят заготовку кормов, готовят почву к севу озимого рапса.
Анна Плытник, директор ОАО "Рогознянский":
"Самое главное, что у нас есть и кто - наши люди и земля. Несмотря на сложные погодные условия как зимой-весной, так и летом во время уборки, зерновые нас радуют. Осталось, если погода позволит, 4-5 дней и мы завершим уборочную нашу кампанию. Думаю, в пределах 6,5 тыс. у нас будет зерна. Это будет 106 % к уровню прошлого года".
Сейчас в Брестской области несколько районов 100-тысячников. Первым из них стал Пружанский. А Барановичский, к слову, намерен такую планку перешагнуть дважды.
Оксана Лошкевич, начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
"Аграрии области в очередной раз показывают свой профессионализм. Урожайность составляет чуть более 46 ц/га, что практически на 8 ц больше к уровню прошлого года. Лидерами по намолоту зерна на круг является Барановичский, Ляховичский, Столинский районы. Ежедневный темп 4,5-5 %".
Комбайнеры Брестчины убрали уже более 60 % площадей зерновых и зернобобовых культур. 5 хозяйств региона уже завершили жатву.