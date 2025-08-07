Аграрии Брестской области первыми в стране намолотили 1 млн т зерна

Тяжелый труд каждого хлебороба - это залог продовольственной безопасности страны. Брестский регион традиционно в лидерах жатвы. Там 7 августа у комбайнеров новый рекорд в сезоне: появился пятитысячник. А всего убрано свыше 60 % площадей.

В Беларуси появился комбайнер-пятитысячник

Щедрый урожай, ответственный подход, современная техника и 5 тыс. т зерна в личной копилке достижений. Такой намолот Павла Шутило - первый в стране. Очередной рекорд жатвы-2025 установил комбайнер хозяйства "Кухчицы" Клецкого района.

Павел Шутило news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8444789f-3f74-436b-92f7-1541dc75ea50/conversions/4a1de1bf-0021-463a-bdcf-58a5163cfd94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8444789f-3f74-436b-92f7-1541dc75ea50/conversions/4a1de1bf-0021-463a-bdcf-58a5163cfd94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8444789f-3f74-436b-92f7-1541dc75ea50/conversions/4a1de1bf-0021-463a-bdcf-58a5163cfd94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8444789f-3f74-436b-92f7-1541dc75ea50/conversions/4a1de1bf-0021-463a-bdcf-58a5163cfd94-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для комбайнера ОАО "Кухчицы" Павла Шутило это 15-я уборка. "Стараемся, когда погода утихает, сразу же в поле выезжаем. Я родился здесь, в Кухчицах, как-то мне по душе трактора, комбайны", - признался он.

В Брестской области свой первый миллион тонн зерна

Заветный рубеж и у Брестчины: регион первым в стране намолотил миллион тонн зерновых. Всю уборочную аграрии стараются не упустить каждую погожую минуту. Работают в хозяйстве "Рогознянский" до позднего вечера, пока не появится роса. При оптимальной погоде за день Иван Кравчук вместе с помощником Сергеем Семенюком убирают по 15 гектаров.

Иван Кравчук, комбайнер ОАО "Рогознянский":

"Я с детства в огороде, поэтому и выбрал сельское хозяйство. Оно мне всегда было ближе. У меня вся семья работают в сельском хозяйстве - мать, отец, брат. Все подолгу уже работают. У меня уже 10-я уборочная. Техника хорошая. Эксплуатируется легко, в ремонте тоже неприхотливая. Есть кондиционер, бортовой компьютер, холодильник. Все условия - только работать".

Сергей Семенюк, водитель аварийно-спасательной части Жабинки, помощник комбайнера ОАО "Рогознянский":

"Работаю водителем уже 25 лет в МЧС. 4-й сезон уже здесь, на уборочной. Сейчас в отпуске. Мне это нравится с детства. У меня дедушка здесь был в колхозе. Я все детство проводил на этих полях, отец работал. Хочется внести свой вклад в продовольственную безопасность нашей страны. Оплата очень хорошая, урожай хороший".

Факт Свой вклад вносят сотрудники МЧС, ж/д, учителя

Помогать убирать хлеб вместе с аграриями в хозяйство прибыли сотрудники МЧС, железной дороги и местной школы. Всего 6 опытных экипажей. 4 из них - тысячники. Желаемые тонны на подходе и у других.

Комбайн в поле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9063290c-1b41-42e6-b921-980dfdb3664d/conversions/7c18d9eb-653c-4102-8d59-e688056c0baf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9063290c-1b41-42e6-b921-980dfdb3664d/conversions/7c18d9eb-653c-4102-8d59-e688056c0baf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9063290c-1b41-42e6-b921-980dfdb3664d/conversions/7c18d9eb-653c-4102-8d59-e688056c0baf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9063290c-1b41-42e6-b921-980dfdb3664d/conversions/7c18d9eb-653c-4102-8d59-e688056c0baf-xl-___webp_1920.webp 1920w

В среднем с гектара получают 47 центнеров. Это на 11 больше, чем в прошлом агросезоне. А на самых плодовитых полях хозяйства можно собрать и 70 центнеров с гектара. Уже обмолочено почти 80 % площадей без учета озимого рапса. Его уборку завершили.

Подготовка к хранению зерна

Недавно здесь закончили жатву и озимой пшеницы. Последние тонны с полей уже на зерноочистительном комплексе. И каждая партия отсортирована по влажности.

Сергей Соболевский, главный агроном ОАО "Рогознянский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6de8625-621b-4a83-92ce-2a2e7e2cb5c5/conversions/8bd7db12-1b6d-4426-a605-235d8630f30a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6de8625-621b-4a83-92ce-2a2e7e2cb5c5/conversions/8bd7db12-1b6d-4426-a605-235d8630f30a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6de8625-621b-4a83-92ce-2a2e7e2cb5c5/conversions/8bd7db12-1b6d-4426-a605-235d8630f30a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6de8625-621b-4a83-92ce-2a2e7e2cb5c5/conversions/8bd7db12-1b6d-4426-a605-235d8630f30a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Соболевский, главный агроном ОАО "Рогознянский":

"КЗС у нас работает круглосуточно. Если зерно сырое (при влажности 15-16 %), оно загружается в шахту и доводится до стандартной влажности - 14%. Где сухая пшеница, производится прямая предварительная чистка и вывозится сразу на склады".

Факт В Брестской области свой первый миллион тонн зерна

Госзаказ по культуре здесь уже подготовили. Сейчас убирают последние гектары ржи, останется только тритикале. А еще параллельно проводят заготовку кормов, готовят почву к севу озимого рапса.

Анна Плытник, директор ОАО "Рогознянский" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1265f702-6b39-4c3d-a2e4-09ae3c55f26a/conversions/273d0148-6431-4ac3-9f01-03b651115bba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1265f702-6b39-4c3d-a2e4-09ae3c55f26a/conversions/273d0148-6431-4ac3-9f01-03b651115bba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1265f702-6b39-4c3d-a2e4-09ae3c55f26a/conversions/273d0148-6431-4ac3-9f01-03b651115bba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1265f702-6b39-4c3d-a2e4-09ae3c55f26a/conversions/273d0148-6431-4ac3-9f01-03b651115bba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Плытник, директор ОАО "Рогознянский":

"Самое главное, что у нас есть и кто - наши люди и земля. Несмотря на сложные погодные условия как зимой-весной, так и летом во время уборки, зерновые нас радуют. Осталось, если погода позволит, 4-5 дней и мы завершим уборочную нашу кампанию. Думаю, в пределах 6,5 тыс. у нас будет зерна. Это будет 106 % к уровню прошлого года".

Сейчас в Брестской области несколько районов 100-тысячников. Первым из них стал Пружанский. А Барановичский, к слову, намерен такую планку перешагнуть дважды.

Оксана Лошкевич, начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

"Аграрии области в очередной раз показывают свой профессионализм. Урожайность составляет чуть более 46 ц/га, что практически на 8 ц больше к уровню прошлого года. Лидерами по намолоту зерна на круг является Барановичский, Ляховичский, Столинский районы. Ежедневный темп 4,5-5 %".