Аграрии Брестской области завершают жатву-2025 с рекордными показателями

Брестская область завершает жатву. В этом году регион получит рекордный намолот зерна. Урожай уже больше прошлогоднего на 145 тыс. тонн. А еще впервые в истории 8 районов стали стотысячниками. В прошлом году их было всего 3. Параллельно с уборочной аграрии начали сев озимого рапса. В этом году регион увеличил площади под эту культуру на 2 тыс. гектаров, всего более 72 тыс.

Весь урожай "Молодой гвардии" буквально в руках Николая Лыщика. В хозяйстве все поля засевает именно он. Сейчас пора озимого рапса. Технологию процесса механизатор знает хорошо, за 10 лет работы на посевной изучил все нюансы.

Качество сева контролируют на каждом этапе. Важный момент – глубина, не более 2,5 см. Большую часть полей здесь уже засеяли. Причем в этом году увеличили и площади под стратегическую культуру почти на четверть.

Андрей Сыса, директор ОАО "Молодая гвардия":

"Увеличивали площадь посевную, чтобы 100 % белка иметь на следующий год. Идем нормальными темпами. Что касается урожая 2025 года, мы достигли 30 ц. Конечно, это невысокая планка, но на этот год в связи с погодными условиями, я считаю, это нормальная урожайность".

Уборку кукурузы планируют начать в ближайшее время

В ближайшее время в хозяйстве выборочно планируют начать уборку кукурузы на силос. Это основа рациона для животных. Высота некоторых гибридов уже более 2 метров. А чем выше кукуруза, тем больше потенциал початка, отмечают аграрии. Но при условии соблюдения всех агротехнологий. В среднем с одного гектара рассчитывают получить около 300 центнеров зеленой массы.

Андрей Сыса, директор ОАО "Молодая гвардия":

"Нам потребуется 26 тыс. тонн силоса. Планируем тысячу га убрать, чтобы добиться полной потребности КРС. На сегодняшний день дойного стада 1475 всего, всего 4000 поголовья".

Уборку зерновых в хозяйстве "Молодая гвардия" уже завершили. Хлебный каравай весит 7 600 тонн. Средняя урожайность - более 40 ц/га. Это чуть выше уровня прошлого года.

Жатва-2025 стала во многом рекордной для Брестской области. 8 из 16 районов стали 100-тысячниками. Ивановский и Дрогичинский такой намолот получили впервые.

Оксана Лошкевич, начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

"Немалую роль в этом сыграли работы по мелиорации земель. В таких непростых погодных условиях Брестская область первая в республике перешагнула полуторатонный рубеж по намолоту зерна и маслосемян рапса. На сегодняшний день убрано уже 97 % площадей с урожайностью 45,3 ц/га, что на 7,5 ц больше прошлого года".