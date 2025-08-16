Аграрии приходят на помощь коллегам - 10 комбайнов отправились в Горецкий и Мстиславский районы

Вес общереспубликанского каравая - 2025 тяжелеет с каждым днем. Сегодня аграрии страны уже положили в закрома 6 млн 700 тыс. тонн зерна нового урожая. Хлеборобы по максиму используют каждый погожий день. Задача номер один - убрать с полей все до последнего зернышка, сохранив при этом качество белорусского золота.

Беларусь будет с хлебом. В этом году наши аграрии вырастили достойный урожай. Что стоит за ежедневными буднями на хлебной ниве.

Аграрии убрали 6,7 млн тонн зерна

Белорусское лето - давно синоним непредсказуемости. Именно поэтому каждый погожий день для аграриев на вес золото. Сейчас у хлеборобов во всех смыслах жаркая пора. Погода благоволит. И комбайны в полях работают круглосуточно. Важна каждая минута.

Жатва - пора, когда лишних рук и техники точно не бывает. Те районы Могилевщины, которые уже завершили уборку зерновых, приходят на помощь коллегам в соседних хозяйствах. 16 августа подкрепление в виде 10 комбайнов отправилось Горецкому и Мстиславскому районам.

Наращивание темпов уборки и завершение жатвы в оптимально короткие сроки с сохранением качества золота полей - задача стратегическая. Ее выполнение требует дисциплины и самоотдачи. Рабочий день в передовом хозяйстве "Нива-Барсуки" начинается с восходом солнца, заканчивается затемно. Только при таком подходе можно получить высокие результаты.

Иван Рыняк, директор КСУП "Нива-Барсуки":

"Урожайность в этом году радует. По сравнению с прошлым годом мы получаем примерно на 30–35 % больше зерна. Сейчас держимся на уровне 54 центнера с гектара, намолотили уже 10 800 тонн. Результаты впечатляют".

За обеспечение продовольственной безопасности страны в этом хозяйстве Кировского района отвечают свыше 200 человек. Люди скромные. О своих заслугах громко говорить не привыкли. Но государство видит и ценит вклад каждого агрария в общий каравай страны. Прямо в полях передовиков хлебной нивы за плодотворную работу чествовали наградами различного уровня.

Если говорить в целом о ходе жатвы на востоке страны, то сегодня Могилевская область уверенно приближается к отметке в 1 млн. т зерна. Получить высокий урожай с минимальными потерями заинтересованы все - от механизаторов до руководства области. И здесь главное - не сбавлять темпы.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Кировский район практически завершил уборку зерновых и зернобобовых культур, уже убрали рапс. Мы видим, что по всей стране хозяйства и районы, которые заканчивают уборку, помогают более северным регионам, где жатва еще продолжается".