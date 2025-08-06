Аграрии севера страны приступили к уборке картофеля. На какие сорта делают ставку, радует ли урожай

Параллельно с уборкой хлеба и рапса на полях идет заготовка картофеля. Весной площади под стратегическую для белорусов культуру увеличили. Предпочтения аграрии отдают проверенным временем сортам. Но чтобы удовлетворить вкусы покупателей, готовы и на эксперименты. На севере страны только приступили к уборке второго хлеба.

Все ли готово для сохранности урожая?

На Толочинском консервном заводе под картофель в этом агросезоне отвели более 1300 гектаров. Это больше, чем в прошлом году. Первым к уборке подошел сорт белорусской селекции "юлия". Среди преимуществ - высокая урожайность, устойчивость к вредителям и капризам погоды.

Высокую оценку дает и покупатель. Клубни товарного вида. Но все же главное - это вкусовые качества. С поля урожай доставляют на сортировку, это обязательный этап. На прилавок допустят только качественный картофель.

Агроном Толочинского консервного завода Илья Никитин уверен, что в этом году картофель будет намного лучше. Влаги в этом году хватило, все сорта выращивают только вкусные. "Картофель красивый, надеемся, что порадуем всю страну хорошим урожаем", - предполагает он.

Картофель в дольках в упаковке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cb60058-ed35-481d-8b6a-98ee68f1f5a2/conversions/b59b1274-e722-4db4-b0ce-82c8a8539bdf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cb60058-ed35-481d-8b6a-98ee68f1f5a2/conversions/b59b1274-e722-4db4-b0ce-82c8a8539bdf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cb60058-ed35-481d-8b6a-98ee68f1f5a2/conversions/b59b1274-e722-4db4-b0ce-82c8a8539bdf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cb60058-ed35-481d-8b6a-98ee68f1f5a2/conversions/b59b1274-e722-4db4-b0ce-82c8a8539bdf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Производство полуфабриката

Идеален сорт "юлия" и для производства картофельных долек. Полуфабрикат выпускают в собственном цеху быстрого замораживания. Современная автоматизированная линия позволила обеспечить потребности внутреннего рынка в качественном продукте. Еще несколько лет назад полуфабрикат для ресторанов быстрого питания приходилось импортировать. Теперь и дольки, и картофель фри (используют сорт "инноватор") делают на производстве в Толочинском районе.

Дольки очень востребованы, говорит начальник цеха быстрого замораживания Толочинского консервного завода Дмитрий Гриневич. И такая переработка очень выгодна, по его словам, потому что ранний картофель долго не хранится.

Технологии выращивания и хранения

Овощехранилище для картофеля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab855475-8d10-461a-87c7-07076729bc00/conversions/2b6c6fd6-e6e8-4c4b-9e68-3cf185b2cf6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab855475-8d10-461a-87c7-07076729bc00/conversions/2b6c6fd6-e6e8-4c4b-9e68-3cf185b2cf6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab855475-8d10-461a-87c7-07076729bc00/conversions/2b6c6fd6-e6e8-4c4b-9e68-3cf185b2cf6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab855475-8d10-461a-87c7-07076729bc00/conversions/2b6c6fd6-e6e8-4c4b-9e68-3cf185b2cf6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

К поступлению нового урожая в хранилищах Толочинского консервного завода готовятся заблаговременно. В специальных боксах оптимальная для клубней температура, влажность. Пока картофель поступает на временное хранение, долго не задерживаясь. Как только комбайны массово выйдут в поля, начнется полноценная закладка в хранилища.

Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:

"Сразу по приемке с поля идет обсушка, а далее идет постепенное охлаждение для зимнего хранения".

От обработки почвы до закладки в хранилища. На каждом этапе важны технологии. А еще, подчеркивают аграрии, контроль.

Заряжены очень оптимистично по обеспечению нашей страны картофелем, уверен директор Толочинского консервного завода Андрей Мурашко. "Этот год уже показывает совершенно иную ситуацию, чем прошлый", - рассказал специалист. По его словам, клубень большой, сформированный, соломка будет примерно от сантиметров десяти.