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Аграрии севера страны приступили к уборке картофеля. На какие сорта делают ставку, радует ли урожай
Параллельно с уборкой хлеба и рапса на полях идет заготовка картофеля. Весной площади под стратегическую для белорусов культуру увеличили. Предпочтения аграрии отдают проверенным временем сортам. Но чтобы удовлетворить вкусы покупателей, готовы и на эксперименты. На севере страны только приступили к уборке второго хлеба.
Все ли готово для сохранности урожая?
На Толочинском консервном заводе под картофель в этом агросезоне отвели более 1300 гектаров. Это больше, чем в прошлом году. Первым к уборке подошел сорт белорусской селекции "юлия". Среди преимуществ - высокая урожайность, устойчивость к вредителям и капризам погоды.
Высокую оценку дает и покупатель. Клубни товарного вида. Но все же главное - это вкусовые качества. С поля урожай доставляют на сортировку, это обязательный этап. На прилавок допустят только качественный картофель.
Агроном Толочинского консервного завода Илья Никитин уверен, что в этом году картофель будет намного лучше. Влаги в этом году хватило, все сорта выращивают только вкусные. "Картофель красивый, надеемся, что порадуем всю страну хорошим урожаем", - предполагает он.
Производство полуфабриката
Идеален сорт "юлия" и для производства картофельных долек. Полуфабрикат выпускают в собственном цеху быстрого замораживания. Современная автоматизированная линия позволила обеспечить потребности внутреннего рынка в качественном продукте. Еще несколько лет назад полуфабрикат для ресторанов быстрого питания приходилось импортировать. Теперь и дольки, и картофель фри (используют сорт "инноватор") делают на производстве в Толочинском районе.
Дольки очень востребованы, говорит начальник цеха быстрого замораживания Толочинского консервного завода Дмитрий Гриневич. И такая переработка очень выгодна, по его словам, потому что ранний картофель долго не хранится.
Технологии выращивания и хранения
К поступлению нового урожая в хранилищах Толочинского консервного завода готовятся заблаговременно. В специальных боксах оптимальная для клубней температура, влажность. Пока картофель поступает на временное хранение, долго не задерживаясь. Как только комбайны массово выйдут в поля, начнется полноценная закладка в хранилища.
Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:
"Сразу по приемке с поля идет обсушка, а далее идет постепенное охлаждение для зимнего хранения".
От обработки почвы до закладки в хранилища. На каждом этапе важны технологии. А еще, подчеркивают аграрии, контроль.
Заряжены очень оптимистично по обеспечению нашей страны картофелем, уверен директор Толочинского консервного завода Андрей Мурашко. "Этот год уже показывает совершенно иную ситуацию, чем прошлый", - рассказал специалист. По его словам, клубень большой, сформированный, соломка будет примерно от сантиметров десяти.
Картофель в Толочинском районе выращивают много лет. Опыт здесь постоянно подкрепляют инновациями.