Агросезон-2025: как идет ремонт сельхозтехники, мониторинг полей, подготовка семян

Приступить к севу ранних яровых при оптимальных погодных условиях аграрии Брестчины планируют в конце февраля. Сейчас одна из основных задач - подготовить всю полевую технику. На это у хозяйств региона еще есть несколько недель. Дедлайн - 1 марта.

Александр Мисиюк, механизатор ОАО "Рогознянский":

"Техника, на которой работаю, за один проход делает несколько операций: культивирует, подготавливает почву, сеет, заделывает семена".

Будущий урожай хозяйства "Рогознянский" во многом зависит именно от Александра Мисиюка. Опытный механизатор засевает практически все поля. Сейчас его главная задача - проверить на исправность технику и привести ее в полную готовность. К севу ранних яровых при оптимальных погодных условиях здесь планируют приступить в конце февраля.

Александр Мисиюк, механизатор ОАО "Рогознянский":

"Интересно смотреть, как они всходят. Едешь, смотришь, как они растут, всходят - радуешься. После окончания училища пришел в колхоз на отработку, потом служба в армии. После армии вернулся. И вот с тех пор более 30 лет уже работаю".

Буквально несколько дней - и техника хозяйства будет в полной готовности. К новому сезону парк неплохо обновился: приобрели 2 трактора МТЗ, в ближайших планах купить еще один и некоторые агрегаты. Всего в хозяйстве более 40 единиц техники. В основном отечественного производства.

Анна Плытник, директор ОАО "Рогознянский":

"Больших сложностей с ремонтом нет. Запчасти заблаговременно закупаем. Что-то, конечно, ждем, но в основном все есть. Нынешняя зима аномальная. И для нас, аграриев, надо быть готовыми в любой момент выехать в поле. Первым в поле выедет сельхозмашина для внесения минеральных удобрений. Мы ее недавно приобрели, и в ней вся надежда, можно сказать, на наш урожай".

Прогноз на будущий урожай хороший

В связи с теплой зимой скорректирована технология внесения удобрений. У аграриев всегда четкий план и, что особенно важно сейчас, неплохой прогноз на будущий урожай.

Сегодняшним озимым здесь рады. Например, на одном из полей растет рапс. В прошлом году его урожайность была рекордной для хозяйства - почти 50 центнеров с гектара. В нынешнем агросезоне планируют получить не меньше.

Ставка на озимые

Озимые показывают высокую урожайность, поэтому ставку делают именно на них. Увечили под эти культуры и площадь.

Анна Плытник, директор ОАО "Рогознянский":

"Озимый ячмень - это самая первая созревающая культура. Она нам необходима как первое зерно, как первая солома. Все наше растениеводство работает в основном на животноводство. Только часть зерна мы на госпоставку вывозим. Животноводство - это наше молоко и мясо, только там наша основная выручка".

Реконструкция с господдержкой

Акцент в хозяйстве делают и на мелиоративных системах. В прошлом году с господдержкой провели реконструкцию на 280 гектарах. Планируют здесь посеять зерновые и кукурузу, а где были наиболее заболоченные места - травы.

Всего под весенние культуры в Брестской области отвели 450 тыс. гектаров.

Сергей Мурин, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

"На сегодня наша техника готова на 93 %. Это довольно высокий процент. Мы поставили задачу до 1 марта подготовить ее полностью для участия в весенних полевых работах. Зерновыми и зернобобовыми семенами мы сегодня обеспечены в полном объеме, также семенами сахарной свеклы, льна, картофеля. Работаем по графику. Приобретаем семена кукурузы и многолетних трав".