Лукашенко заявил, что биофармацевтика - одно из направлений, где Беларусь может преуспеть

15 августа на совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание на активное развитие биофармацевтики в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в любой стране есть два важнейших направления в обеспечении жизнедеятельности людей - продовольствие и лечение. С первым Беларусь, как аграрно развитая страна, хорошо справляется.

Не менее значимо и второе, особенно с учетом современного развития мира, где люди часто перемещаются и вместе с ними получают распространение различные виды заболеваний. Поэтому фармацевтика, лечение людей будут сохранять актуальность и становиться все более востребованными.

Для Беларуси их развитие в качестве отдельных отраслей имеет очень большие перспективы, убежден Президент. Их существенное преимущество в том, что они не требуют наличия значительных природных ресурсов, полезных ископаемых. А нужны, прежде всего, квалифицированные кадры и технологии. И одно, и другое в Беларуси имеется.

"Одно из направлений, где мы можем преуспеть, - лекарства и ветпрепараты. Нужны мозги, нужно вкладывать технологии, которые уже известны, и двигаться дальше, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому, определяя на будущую пятилетку направления нашего развития, думаю, надо находить такие отрасли и направления, которые бы менее были зависимы от таких ресурсов, как нефть, газ, железо, металл и так далее".

В этой связи на совещании обсуждался вопрос стратегического развития крупнейшего предприятия этой отрасли - ОАО "БелВитунифарм". В настоящее время оно выпускает 150 наименований ветеринарных препаратов, в том числе 26 - биологической продукции.