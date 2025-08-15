Более 10 тыс. цыплят погибли на птицефабрике в Лидском районе

По иску прокурора Лидского района с виновных лиц взыскано свыше 14 тыс. руб. ущерба, причиненного падежом птицы. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Как рассказали в ведомстве, прокурор Лидского района предъявил в суд исковое заявление в интересах сельхозпредприятия о взыскании с виновных ущерба, причиненного падежом птицы. Во время проверки прокуратурой района установлено, что в апреле 2025 года на птицефабрике предприятия вследствие удушья (асфиксии) погибли цыплята-бройлеры в количестве 10 тыс. 146 голов. Причиной падежа явились остановка работы вентилятора и повышение температурного режима в птичнике. Установлены лица, допустившие данные нарушения - оператор и сторож птицефабрики.