Развитие биофармацевтики обсуждают на совещании у Президента Беларуси

В Беларуси есть все условия для развития биофармацевтики. Создание мощного кластера в этой области биотехнологий можно реализовать в Витебской области. Но Президент Беларуси требует не ограничиваться возможностями лишь северного региона.

Перспективы и стратегию развития производственного объединения обсуждают на совещании у главы государства.

Ядро кластера - витебское предприятие "Белвитунифарм". Сегодня это единственный в стране крупный производитель ветеринарных препаратов. В линейке около 150 наименований, в том числе биологическая продукция. Предприятие развивается. В планах реализовать ряд инвестпроектов по выпуску вакцин.

Президент требует четкой стратегии развития на перспективу относительно реализации инвестпроектов. Вопрос не стоит: быть или не быть производственному кластеру. Важно определиться, какими силами возможно достроить все производства, не затягивая сроков. Предстоит также задействовать мощности других медицинских предприятий, которые сегодня недозагружены. В Витебской области есть и такие площадки.