Алейник: Сотрудничество с Узбекистаном открывает возможности для выхода Беларуси на рынки стран Азии

В начале сентября в Беларусь с визитом прибудет делегация из Узбекистана. В рамках поездки запланирован III Белорусско-Узбекский женский форум - добрая традиция, заложенная два года назад по инициативе спикеров верхних палат парламентов двух стран. Об этом рассказал Сергей Алейник, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Первый женский форум, прошедший в Минске в 2023 году, завершился подписанием 14 контрактов на 29 млн долларов. Год спустя на втором форуме было заключено уже 18 сделок на 44 млн долларов. В этом году стороны готовят новые соглашения, в том числе между вузами, молодежными, женскими и другими общественными организациями, а также регионами двух стран.

Лидеры Беларуси и Узбекистана поставили амбициозную задачу - довести товарооборот до 1 млрд долларов. Позитивная динамика прошлого года и первых шести месяцев 2025 года позволяет надеяться на скорое достижение этой цели.

Сейчас в Беларуси работают 100 компаний с узбекским капиталом, а в Узбекистане - около 200 с белорусским. Кроме того, 229 узбекских предприятий зарегистрированы на Белорусской универсальной товарной бирже.

"Хорошее сотрудничество с Узбекистаном открывает возможности для развития и углубление различных направлений двустороннего взаимодействия с другими странами Центрально-Азиатского и Южно-Азиатского регионов. Например, с Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, с этими странами у Беларуси сложились давние добрые дружеские отношения", - отметил Сергей Алейник.

По словам председателя, Узбекистан - это окно возможностей для продвижения белорусской продукции на рынке Южной Азии. К примеру, недавно состоялся визит министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Узбекистан, в рамках которого обсуждались перспективы продвижения белорусской продукции на афганский рынок.

На границе между Узбекистаном и Афганистаном создан хороший транспортно-логистический хаб, который позволяет реализовывать продукцию, производимую в Центральной Азии, в Узбекистане и в других странах, на достаточно емкий рынок Афганистана и в другие страны Южной Азии.

Факт Азия по итогам 2024 года занимает почти 25 % товарооборота Республики Беларусь с внешним миром.

Со всеми азиатскими странами у Беларуси выстроены хорошие и добрые отношения - с Китайской Народной Республикой, Индией, Пакистаном, Индонезией, Вьетнамом и так далее.

"Вот такие мероприятия, как предстоящий Белорусско-Узбекский женский форум, позволят Беларуси расширить экономическое сотрудничество, найти новые возможности для экономического роста, продвигать наши экономические интересы не только в Узбекистан, но и в другие страны Центрально-Азиатского региона", - подытожил Сергей Алейник.