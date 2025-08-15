Белорусские ветераны получат медали к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа

Белорусские ветераны, внесшим вклад в победу, будут награждены юбилейными медалями "80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам". Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуань на церемонии открытия фотовыставки по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне, пишет БЕЛТА.

Выставка открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, который 10 лет назад Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко посещали совместно.

Посол напомнил об этом историческом визите: "Си Цзиньпин оставил памятную запись в книге отзывов: "Помнить историю и защищать мир". Именно в этом Зале Победы, где сегодня проходит наше мероприятие, Председатель КНР вручил памятные медали ветеранам - участникам боевых действий против Японии в Северо-Восточном Китае, выразив искреннюю благодарность от имени всего китайского народа. Стоит отметить, что в этом году памятные медали "80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам" также будут вручены ветеранам, внесшим свой вклад".

"Китай и Беларусь - великие страны, взрастившие множество героев, - отметил Председатель КНР. - мы должны вечно чтить память героев, павших во имя Родины и народа".

Президент Лукашенко подчеркнул: "Наши герои ушли, чтобы мы, следующие поколения, никогда не познали боли утрат и горя. Поэтому Беларусь помнит", - отметил Чжан Вэньчуань.