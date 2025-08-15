3.72 BYN
К базе Эльмендорф-Ричардсон пробрался лось
К базе в Анкоридже, где действуют сверхжесткие меры безопасности, накануне запросто пришел лось. Ни люди с оружием, ни колючая проволока его не испугали. Он даже попытался пробраться внутрь, но не сумел.
Неизвестно, как там справится американская президентская охрана с реальными злоумышленниками, но принятые ими меры явно оказались не эффективны против парнокопытных.
Пресс-секретарь российского МИД Захарова даже пошутила, что лось являлся эмиссаром Зеленского, которого на Аляску не позвали.
Не исключено: к примеру, украинские блогеры твердо уверены, что массовые прокиевские протесты в Анкоридже инспирированы соратниками Зеленского. Дело в том, что украинские организации за рубежом частично финансируются через посольство страны. Вряд ли активисты осмелятся самовольно бунтовать в Анкоридже, не получив на это согласие от офиса президента. Протесты, впрочем, получились жиденькие - это были, скорее, даже пикеты.