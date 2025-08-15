К базе Эльмендорф-Ричардсон пробрался лось

К базе в Анкоридже, где действуют сверхжесткие меры безопасности, накануне запросто пришел лось. Ни люди с оружием, ни колючая проволока его не испугали. Он даже попытался пробраться внутрь, но не сумел.

Неизвестно, как там справится американская президентская охрана с реальными злоумышленниками, но принятые ими меры явно оказались не эффективны против парнокопытных.

Пресс-секретарь российского МИД Захарова даже пошутила, что лось являлся эмиссаром Зеленского, которого на Аляску не позвали.