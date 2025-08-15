El País: Путин и Трамп встречаются, а Украина и Европа наблюдают за этим издали, затаив дыхание

Как указывает издание, Путин и Трамп встречаются, а Украина и Европа наблюдают за этим издали, затаив дыхание. Журналисты отмечают, что степень влияния Киева и Брюсселя на ход переговоров, которые пройдут на Аляске, совершенно ничтожна.

Да, европейцам позволили дать Трампу наказы, но, скорее всего, они будут просто проигнорированы. Если бы требования Брюсселя хоть кто-нибудь принимал в расчет, встреча на Аляске просто не состоялась бы. El País отмечает, что геополитическая роль единой Европы становится все более второстепенной. Причем, на Аляску европейцев не пригласили даже в качестве статистов.