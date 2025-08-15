3.72 BYN
Евразийский межправсовет завершился в Чолпон-Ате
Евразийский межправсовет завершился в Чолпон-Ате. Напомним, партнеры по "евразийской пятерке" рассмотрели 20 вопросов.
Как отметил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, несмотря на все современные вызовы, мы продолжаем быть единым интеграционным объединением.
В этом году завершается реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции. Поэтому важно заложить фундамент для старта нового этапа. Белорусская сторона предлагает сосредоточить усилия на углублении промышленной кооперации, поддержке стабильности продовольственных рынков, продолжить работу по устранению препятствий внутри Союза и по формированию единой системы технического регулирования.
Алеся Абраменко, замминистра экономики Беларуси:
"В течение сегодняшнего и вчерашнего дня рассматривались действительно важные вопросы. Это и некоторые вопросы, касающиеся завершения стратегии евразийской интеграции 21-25 года. В частности, вчера был в узком составе вопрос, касающийся обложения налогами трудовых доходов граждан. Сегодня принимается программа биржевой торговли. Это важно для Беларуси в том числе. Один из приоритетов председательства Беларуси в ЕАЭС. Недавно была в прошлом году подписана концепция биржевой торговли. Сегодня принимается программа биржевой торговли товарами с пониманием того, что будут разработаны биржевые индикаторы. И с точки зрения цен торговля станет более прозрачной".
Напомним, уже в следующий раз главы правительств соберутся в белорусской столице. Евразийский межправсовет Минск примет в конце сентября.