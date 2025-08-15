Евразийский межправсовет завершился в Чолпон-Ате

"В течение сегодняшнего и вчерашнего дня рассматривались действительно важные вопросы. Это и некоторые вопросы, касающиеся завершения стратегии евразийской интеграции 21-25 года. В частности, вчера был в узком составе вопрос, касающийся обложения налогами трудовых доходов граждан. Сегодня принимается программа биржевой торговли. Это важно для Беларуси в том числе. Один из приоритетов председательства Беларуси в ЕАЭС. Недавно была в прошлом году подписана концепция биржевой торговли. Сегодня принимается программа биржевой торговли товарами с пониманием того, что будут разработаны биржевые индикаторы. И с точки зрения цен торговля станет более прозрачной".