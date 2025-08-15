3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Таллин перед учебным годом столкнулся с нехваткой 170 преподавателей
В Эстонии сохраняется острая нехватка учителей, особенно в таких предметных областях, как точные и естественные науки, математика и эстонский язык, пишет БЕЛТА со ссылкой на Эстонскую телерадиовещательную компанию.
До начала нового учебного года остались считанные дни, однако у Минобразования Эстонии нет точных данных о количестве недостающих учителей.
"Нехватка учителей - это показатель, который постоянно меняется в реальном времени, и точную цифру трудно оценить. Насколько конкретно не хватает учителей в каждой школе, прежде всего известно руководству школы", - уточнил представитель Министерства образования.
Как сообщают эстонские СМИ, основной причиной нехватки педагогов является то, что значительная часть учителей не смогла получить положительную оценку при сдаче экзамена по государственному языку, после чего их отстранили от учебного процесса.
Отмечается, что во многих городах в газетах размещены десятки объявлений о вакансиях, в которых школы ищут преподавателей. Как сообщалось ранее, в Таллине накануне учебного года не хватает более 170 педагогов.