44 Мбит/с: МТС занял первое место по скорости мобильного интернета в Минске

МТС признан лидером по скорости мобильного интернета в Минске. Это подтверждают измерения органа государственного надзора за электросвязью "БелГИЭ", проведенные в 2025 году. Средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту в сетях 4G/3G в столице составляет 44,07 Мбит/с.

По данным портала оценки качества услуг электросвязи на 09:00 15 августа, это самый высокий показатель среди всех операторов, зафиксированный на основе систематического мониторинга государственным предприятием "БелГИЭ". В сравнении с результатом прошлого года, средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту выросла на 30 %. В направлении от абонента средний показатель скорости также является наибольшим - 21,42 Мбит/с.

Кроме этого, по совокупности наблюдений в Минске сеть мобильного оператора подтверждает лидерство по целому ряду других параметров и показателей:

доля сеансов 4G от 5 Мбит/с (более 92 %);

доля сеансов 3G от 2 Мбит/с (более 95 %);

доля успешных загрузок веб-страниц;

средняя скорость загрузки веб-страниц (1,96 секунды);

доля успешных воспроизведений видео;

скорость начала воспроизведения видео (1,27 секунды);

средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;

доля успешных вызовов (99,9 %);

доля соединений между абонентами в течение 10 секунд;

средняя балльная оценка качества передачи речи.