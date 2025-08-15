3.72 BYN
44 Мбит/с: МТС занял первое место по скорости мобильного интернета в Минске
МТС признан лидером по скорости мобильного интернета в Минске. Это подтверждают измерения органа государственного надзора за электросвязью "БелГИЭ", проведенные в 2025 году. Средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту в сетях 4G/3G в столице составляет 44,07 Мбит/с.
По данным портала оценки качества услуг электросвязи на 09:00 15 августа, это самый высокий показатель среди всех операторов, зафиксированный на основе систематического мониторинга государственным предприятием "БелГИЭ". В сравнении с результатом прошлого года, средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту выросла на 30 %. В направлении от абонента средний показатель скорости также является наибольшим - 21,42 Мбит/с.
Кроме этого, по совокупности наблюдений в Минске сеть мобильного оператора подтверждает лидерство по целому ряду других параметров и показателей:
- доля сеансов 4G от 5 Мбит/с (более 92 %);
- доля сеансов 3G от 2 Мбит/с (более 95 %);
- доля успешных загрузок веб-страниц;
- средняя скорость загрузки веб-страниц (1,96 секунды);
- доля успешных воспроизведений видео;
- скорость начала воспроизведения видео (1,27 секунды);
- средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;
- доля успешных вызовов (99,9 %);
- доля соединений между абонентами в течение 10 секунд;
- средняя балльная оценка качества передачи речи.
"БелГИЭ" ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи. Наблюдение осуществляется на основании драйв-тестов множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 "Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля".