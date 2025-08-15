Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

В январе-июне 2025 года реальные денежные доходы белорусов выросли на 10,2 %

В январе-июне 2025 года реальные денежные доходы белорусов выросли на 10,2 %

В первом полугодии 2025 года реальные доходы населения Беларуси выросли на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,1 %, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) - 22,2 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,3 %, доходы от собственности и прочие доходы - 4,4 %.

Реальные располагаемые денежные доходы представлены за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

доходы