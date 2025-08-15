14 августа 3,5 тыс. жителей Риги остались без электроснабжения в результате сбоя электросетей

Вечерний перебой в подаче электроэнергии 14 августа затронул около 3,5 тысяч рижан из-за технического сбоя в сетях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.

В 19:42 по местному времени был зафиксирован технологический сбой в электросети, который затронул электроснабжение примерно 3,5 тыс. жителей Риги - в районе Бривибас гатве, улицы Бривибас, а также на улицах Индрану и Апес.

В результате аварии торговый центр Domina Shopping был вынужден закрыться.

Как сообщил технический директор центра, была проведена эвакуация посетителей и сотрудников из-за перебоев с электроснабжением в здании.

Причина сбоя выясняется. Специалисты продолжают работу над восстановлением электроснабжения, а жителей Риги призывают соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями от энергетических компаний.