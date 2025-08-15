3.72 BYN
Международный молодежный медиафорум "Шум" объединил участников из 16 стран мира
Автор:Редакция news.by
"Шум" собирает друзей. Белорусская команда молодых медийщиков продолжает свою работу над креативными медиа проектами по острым социально значимым вопросам.
Международный молодежный медиафорум на Балтийском побережье объединил под одной крышей участников из 16 стран мира. Наша команда из Беларуси сразится в нескольких номинациях.
В этом году на форум "Шум" поступило более 8 тыс. заявок из всех регионов России и 100 стран мира. Каждый день для участников проходят образовательные лекции, тренинги, мастер-классы с участием ведущих журналистов и блогеров России и мира. Желаем нашим ребятам успехов и ждем громких побед.