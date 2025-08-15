Международный молодежный медиафорум "Шум" объединил участников из 16 стран мира

Международный молодежный медиафорум на Балтийском побережье объединил под одной крышей участников из 16 стран мира. Наша команда из Беларуси сразится в нескольких номинациях.

В этом году на форум "Шум" поступило более 8 тыс. заявок из всех регионов России и 100 стран мира. Каждый день для участников проходят образовательные лекции, тренинги, мастер-классы с участием ведущих журналистов и блогеров России и мира. Желаем нашим ребятам успехов и ждем громких побед.