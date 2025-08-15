Ежов: Европа крайне недовольна предстоящей встречей президентов России и США

"Если что-то кому-то не нравится, то, безусловно, этому будут противодействовать. Более того, Европу ведь очень сильно раздражали даже контакты, которые были между российско-американской стороной, даже в рамках международных телефонных разговоров. Как же так? Трамп говорит с Путиным. Ужас какой. В их представлении такой своеобразный шаблон. И вдруг они там о чем-то договорятся, а нас не спросят. Для них это очень существенный удар по собственной позиции и по тому имиджу, который они сами для себя создают".