На предприятии в Бобруйске погиб рабочий
Автор:Редакция news.by
Рабочий погиб при демонтаже трубы на бобруйском предприятии, сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, утром 14 августа разнорабочий демонтировал металлическую конструкцию в цеху одного из предприятий в Бобруйске. Во время резки газосварочным оборудованием элемент трубы попал рабочему в голову. Мужчина потерял равновесие и упал с вышки-туры на бетонный пол.
Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные бригадой скорой помощи, от полученных травм мужчина скончался.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели рабочего.