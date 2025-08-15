Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На предприятии в Бобруйске погиб рабочий

Изображение
Фото СК

Рабочий погиб при демонтаже трубы на бобруйском предприятии, сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, утром 14 августа разнорабочий демонтировал металлическую конструкцию в цеху одного из предприятий в Бобруйске. Во время резки газосварочным оборудованием элемент трубы попал рабочему в голову. Мужчина потерял равновесие и упал с вышки-туры на бетонный пол.

Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные бригадой скорой помощи, от полученных травм мужчина скончался.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели рабочего.

