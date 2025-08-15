На предприятии в Бобруйске погиб рабочий

По предварительным данным, утром 14 августа разнорабочий демонтировал металлическую конструкцию в цеху одного из предприятий в Бобруйске. Во время резки газосварочным оборудованием элемент трубы попал рабочему в голову. Мужчина потерял равновесие и упал с вышки-туры на бетонный пол.