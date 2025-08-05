Активная фаза - уборочная кампания - 2025 ускоряет темпы

Активная фаза - это определение как никогда подходит к уборочной кампании - 2025. Сражаясь за каждый колосок в полях, хлеборобы перешагнули экватор жатвы. Она стала делом общим.

Там, где не хватает своих сил, помогают мехотряды организаций и предприятий. Главные задачи - собрать урожай без потерь, сохранить его.

Жатва-2025 находится в активной фазе. На помощь аграриям пришли мехотряды организаций и предприятий.

Механизатор Максим Телегин 7 лет проработал в родном хозяйстве, но впервые трудился в роли комбайнера. Непростое начало выдалось на новом месте, признается Максим Телегин. Погода преподнесла немало сюрпризов. Но новенький отечественный комбайн прошел проверку на прочность.

"Были дожди, а сейчас нужно включаться и стараться работать по полной. На данный момент мы убираем озимый рапс", - перечислил поставленные задачи механизатор СЗАО "Горы" Максим Телегин.

комбайн работает в поле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfb8c5b1-3269-423f-8ccb-ff3548901390/conversions/f881e352-c349-4aaa-a2bc-45e8f1d33d47-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfb8c5b1-3269-423f-8ccb-ff3548901390/conversions/f881e352-c349-4aaa-a2bc-45e8f1d33d47-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfb8c5b1-3269-423f-8ccb-ff3548901390/conversions/f881e352-c349-4aaa-a2bc-45e8f1d33d47-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfb8c5b1-3269-423f-8ccb-ff3548901390/conversions/f881e352-c349-4aaa-a2bc-45e8f1d33d47-xl-___webp_1920.webp 1920w

3700 га - зерновой клин сельхозпредприятия "Горы", из них 500 га уже убраны. Можно сказать, что все только начинается.

"Да, погода внесла свои коррективы. Но на данный момент все наверстываем. Зерновые, озимая пшеница, овес поспели, поэтому темпы мы не сбавляем. Сейчас задействованы все 13 комбайнов, они работают в поле", - заверил главный агроном СЗАО "Горы" Алексей Глебко.

Жатва объединила белорусов - предприятия присылают технику, специалистов-хлеборобов. Впервые в этом сезоне к помощи присоединились передовые отряды стражей правопорядка.

Денис Макаронок, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Кировского РОВД:

"Я вырос в деревне, любовь к технике мне привил мой дедушка. Это мой 7-й по счету сезон. И когда Президентом Беларуси и главой ведомства была поставлена задача об оказании помощи аграриям в уборке урожая, я решил, что мои полученные навыки пригодятся в этом. На счету каждый центнер убранного хлеба".

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Милиционеры прошли обучение, стажировку в полевых условиях. Сейчас работают на жатве в Краснопольком, Хотимском, Круглянском и Горецком районах.

"У меня все категории, я не ожидал, что когда-нибудь попробую еще раз сесть за комбайн и выехать в поле. Убрать хлеб - это наше общее дело, чтобы он оказался у каждого на столе", - заявил старший госавтоинспектор УГАИ УВД Бобруйского горисполкома Владимир Линкевич.

"Аграрии убрали 22 % зернового клина, всего к уборке 4221 га, плюс 600 га рапса. Сборка рапса находится на заключительной стадии", - рассказала об упорном труде работников директор ОАО "Горецкая райагропромтехника" Ирина Стречин.

Сушильные комплексы только и успевают принимать зерно нового урожая. Работа нон-стоп даже ночью.

Оператор сушильных установок ОАО "Маслаки" Александр Артеменко признался, что дождливая погода замедлила работу, однако сейчас все специалисты готовы усердно работать: "До этого были дожди, работа тянулась потихоньку. А сейчас все нормально, работа наладилась, да и погода восстановилась. Каждый день прорабатываем 300 т зерна. В принципе, у всего коллектива боевой настрой, поэтому будем работать и дальше".

На круглосуточную работу перешел и Горецкий элеватор, ежедневно принимает до 110 машин. А это свыше 2,5 тыс. т нового урожая.

грузовик выгружает зерно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5fe0281-e317-4594-a712-01e686eb4ae1/conversions/a2076496-310b-4bb4-ab7a-71239884eebe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5fe0281-e317-4594-a712-01e686eb4ae1/conversions/a2076496-310b-4bb4-ab7a-71239884eebe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5fe0281-e317-4594-a712-01e686eb4ae1/conversions/a2076496-310b-4bb4-ab7a-71239884eebe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5fe0281-e317-4594-a712-01e686eb4ae1/conversions/a2076496-310b-4bb4-ab7a-71239884eebe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Контроль качества проходит на всех этапах, прежде чем засыпать зерно в закрома. Работают в три смены, но специалисты справляются, так как всегда готовы к приемке большого урожая.

"Изначально, конечно, из-за погодных условий и рапс, и зерно приходило очень сырое. 28-30 % влажности. При норме в 7 %. Сейчас едет и 7 %, и 9 %….", - привела статистику влажности зерна начальник лаборатории КУП "Горецкий Элеватор" Татьяна Гаврилова.

Александр Нестеров, директор КУП "Горецкий элеватор":

"Вместе с нашими селянами наращиваем объемы и темпы работы. Досушиваем зерно, принимаем все виды культур - озимый рапс, пшеницу, рожь. Стараемся поспевать".