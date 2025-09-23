Александр Авдеев рассказал о планах сотрудничества Беларуси и РФ в области машиностроения

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/946fca90-cdac-4243-8a73-1af219d83a6c/conversions/3054ecd9-7a5c-49b8-8da8-1cc97660e409-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/946fca90-cdac-4243-8a73-1af219d83a6c/conversions/3054ecd9-7a5c-49b8-8da8-1cc97660e409-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/946fca90-cdac-4243-8a73-1af219d83a6c/conversions/3054ecd9-7a5c-49b8-8da8-1cc97660e409-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/946fca90-cdac-4243-8a73-1af219d83a6c/conversions/3054ecd9-7a5c-49b8-8da8-1cc97660e409-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Есть ли интерес у Владимирской области создавать новые совместные проекты с Беларусью в области промышленности (машиностроения), так как белорусские автобусы и другая техника уже массово закуплены. О планах рассказал в "Актуальном интервью" губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По заверениям губернатора, традиционно многие российские регионы с удовольствием приобретают технику белорусских компаний. Это касается и коммунальной, и сельскохозяйственной, и пассажирской техники. Конкретно Владимирская область уже приобретает автобусы МАЗ, тракторы МТЗ, и технику "АМКОДОР". Как подчеркнул Александр Авдеев, она себя очень хорошо зарекомендовала.

Владимирская область за три года приобрела 250 различных единиц пассажирского транспорта, несколько десятков из которых была представлена производством МАЗ. Впереди у российского региона предстоит закупка еще порядка 100-150 единиц на ближайшие 3-5 лет.

"Мы с коллегами поделились планами, чтобы они также могли подготовить свои предложения и по цене, и по качеству, и по срокам поставки. Российские коммунальщики с удовольствием приобретают оборудование "АМКОДОРа", а сельхозтехника МТЗ тоже выше всяких похвал в своей категории цена-качество", - добавил собеседник.

К слову о развитии сотрудничества Беларуси и России: компания "ТермоЛазер" будет работать в сфере обработки поверхностей металла для уменьшения износа трущихся деталей и повышения качества и надежности продукции. С этой компанией совместная работа будет у БелАЗа, Гомсельмаша, МЗКТ, "АМКОДОРа".

Александр Авдеев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27c399b6-dfba-41a5-a6a1-b50707ccd7cd/conversions/533a6636-2cd6-4b92-b306-6b9c4fb88b43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27c399b6-dfba-41a5-a6a1-b50707ccd7cd/conversions/533a6636-2cd6-4b92-b306-6b9c4fb88b43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27c399b6-dfba-41a5-a6a1-b50707ccd7cd/conversions/533a6636-2cd6-4b92-b306-6b9c4fb88b43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27c399b6-dfba-41a5-a6a1-b50707ccd7cd/conversions/533a6636-2cd6-4b92-b306-6b9c4fb88b43-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Авдеев

"Недавно был одобрен Евразийским экономическим советом трехсторонний проект, который будет реализовываться между Россией, Беларусью и Казахстаном. От российской стороны будет АО "Муромский стрелочный завод", ООО "Гидропресс" и компания из Астаны, которая будет строить корпус для строительства стрелочных переводов и другой комплектации для железных дорог", - рассказал губернатор Владимирской области.