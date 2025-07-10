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Амбициозная задача Минской области - получить 3 млн тонн зерна, включая рапс и зерно кукурузы
Когда один день весь год кормит! В регионах Беларуси продолжаются летние полевые работы.
Сельхозорганизации Минской области готовы к массовой уборке зерновых! Общая площадь жатвы - более 470 тыс. га. В этом сезоне задействуют более 1,5 тыс. комбайнов. Как рассказали 10 июля на заседании облисполкома, перед центральным регионом стоит амбициозная, но выполнимая задача: получить 3 млн тонн зерна, включая рапс и зерно кукурузы.
Одна из целей - подготовить зерносушильные комплексы, на которые ляжет большая нагрузка. Сегодня хозяйства убирают первую культуру - это озимый ячмень, его урожайность около 50 ц/га.
Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
"Правильно нужно расставить приоритеты, где убирать озимый ячмень, где убирать рапс, где потом нужно убирать уже остальные культуры. Это озимую пшеницу, озимый тритикале, озимую рожь. Самое главное сегодня - это подготовка техники, чтобы и техника была готова, и наши комбайнеры были настроены, и все для этого было обеспечено. Для этого создан обменный фонд на Миноблагросервисе".
Сегодня 1525 единиц комбайнов будет задействовано в уборочной кампании, отметил Сергей Примаченко. "Более 7 тыс. ежедневно, а то и до 10 тыс. единиц будут ежедневно выходить на выполнение разноплановых работ. На сегодняшний день перед нами стоят три основные операции: это уборка, сев и заготовка кормов, - перечислил он. - Ведем мы кормозаготовку полномасштабно. Второй укос уже убран на площади больше 100 тыс. га. Планируем массово закончить второй укос до массовой уборки зерновых".
И сегодня же аграрии области обсудили все аспекты озимого сева. Сельхозорганизациям нужно посеять зерновые и другие культуры под урожай уже следующего года на площади 400 тыс. га.