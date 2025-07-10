Амбициозная задача Минской области - получить 3 млн тонн зерна, включая рапс и зерно кукурузы

Когда один день весь год кормит! В регионах Беларуси продолжаются летние полевые работы.

Сельхозорганизации Минской области готовы к массовой уборке зерновых! Общая площадь жатвы - более 470 тыс. га. В этом сезоне задействуют более 1,5 тыс. комбайнов. Как рассказали 10 июля на заседании облисполкома, перед центральным регионом стоит амбициозная, но выполнимая задача: получить 3 млн тонн зерна, включая рапс и зерно кукурузы.

Одна из целей - подготовить зерносушильные комплексы, на которые ляжет большая нагрузка. Сегодня хозяйства убирают первую культуру - это озимый ячмень, его урожайность около 50 ц/га.

Сергей Примаченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77f52d20-86e6-4eb5-8f55-1813559502c6/conversions/9c6da7ed-c2cd-4354-b43d-1274c7651d0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77f52d20-86e6-4eb5-8f55-1813559502c6/conversions/9c6da7ed-c2cd-4354-b43d-1274c7651d0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77f52d20-86e6-4eb5-8f55-1813559502c6/conversions/9c6da7ed-c2cd-4354-b43d-1274c7651d0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77f52d20-86e6-4eb5-8f55-1813559502c6/conversions/9c6da7ed-c2cd-4354-b43d-1274c7651d0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"Правильно нужно расставить приоритеты, где убирать озимый ячмень, где убирать рапс, где потом нужно убирать уже остальные культуры. Это озимую пшеницу, озимый тритикале, озимую рожь. Самое главное сегодня - это подготовка техники, чтобы и техника была готова, и наши комбайнеры были настроены, и все для этого было обеспечено. Для этого создан обменный фонд на Миноблагросервисе".

Сегодня 1525 единиц комбайнов будет задействовано в уборочной кампании, отметил Сергей Примаченко. "Более 7 тыс. ежедневно, а то и до 10 тыс. единиц будут ежедневно выходить на выполнение разноплановых работ. На сегодняшний день перед нами стоят три основные операции: это уборка, сев и заготовка кормов, - перечислил он. - Ведем мы кормозаготовку полномасштабно. Второй укос уже убран на площади больше 100 тыс. га. Планируем массово закончить второй укос до массовой уборки зерновых".