Спасатели ищут потеряшек в лесах: в Беларуси почти 100 человек не нашли дорогу домой за 2025 год

Количество заблудившихся в лесных массивах растет каждый день. Всего в стране за 2025 год не смогли найти дорогу домой самостоятельно почти 100 человек. Сотрудники поисково-спасательных отрядов выезжают на вызовы каждый день. Для оказания помощи используют различные средства и специальную технику - коптеры с тепловизорами, квадроциклы и багги. Это делает поиски более эффективными.

Всего несколько шагов в сторону могут стать фатальной ошибкой, и путь домой найти самостоятельно уже практически невозможно. Такая ситуация есть в копилке, пожалуй, у каждого опытного грибника.

Светлана Шушкевич вместе с подругой отправилась в лес в Дзержинском районе. Места, казалось бы, знакомые еще с детства. Женщина заблудилась впервые, вместе с подругой бродили по роще кругами несколько часов.

Светлана Шушкевич, жительница г. Минска:

"Вышли, а там та же дорога, перекресток, все то же самое. Когда поняли, что зашли в тупик, начали волноваться, потому что не знали, куда идти. Было принято решение позвонить, чтобы нам помогли. Через какое-то время спасатель пришел на наш голос и забрал".

Поиск потерявшихся в лесу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad97aa83-ef67-4835-bd71-095ee6635595/conversions/b6c7766e-eae2-45d8-9bad-486b464d5fe3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad97aa83-ef67-4835-bd71-095ee6635595/conversions/b6c7766e-eae2-45d8-9bad-486b464d5fe3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad97aa83-ef67-4835-bd71-095ee6635595/conversions/b6c7766e-eae2-45d8-9bad-486b464d5fe3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad97aa83-ef67-4835-bd71-095ee6635595/conversions/b6c7766e-eae2-45d8-9bad-486b464d5fe3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это лишь один случай. Почти 100 человек заблудились в чащах по всей стране с начала грибного сезона, поэтому спасатели сейчас работают в особом режиме. Специальный поисковый отряд МЧС Минской области буквально каждый день находится на вызовах. Происходит несколько поисков в сутки в разных точках центрального региона.

Максим Бирало, сотрудник пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

"У нас есть квадрокоптеры, которые предназначены для поисков людей. Работа некоторых наиболее эффективна в темное время суток именно при работе тепловизором. На фоне остывших деревьев и земли человека достаточно хорошо видно".

Карту местности составляют с помощью программы и трекеров. Перемещение каждого бойца отображается на мониторе, постепенно покрывая площадь поисков.

Специалисты напоминают, в первую очередь в экстренной ситуации следует набрать по номеру 101 или 112 и сообщить сотрудникам МЧС приблизительные координаты входа в лесной массив.

Эмблема Минского областного управления МЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee5ec62d-8731-496f-9a8a-81cdea892a37/conversions/56d59d18-ef1e-40b7-b5ac-8cfeb35837ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee5ec62d-8731-496f-9a8a-81cdea892a37/conversions/56d59d18-ef1e-40b7-b5ac-8cfeb35837ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee5ec62d-8731-496f-9a8a-81cdea892a37/conversions/56d59d18-ef1e-40b7-b5ac-8cfeb35837ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee5ec62d-8731-496f-9a8a-81cdea892a37/conversions/56d59d18-ef1e-40b7-b5ac-8cfeb35837ca-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Немогай, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

"Если вы планируете проводить время в лесу, обязательно перед подходом в лес изучите карту местности, для того, чтобы вы понимали, где вы находитесь. Самое главное, наденьте яркую одежду, чтобы вас было видно издалека. Нужно успокоиться и прислушаться к звукам, которые могут издаваться рядом с населенным пунктом, - это шум автомобилей, железной дороги или лай собак. Эти звуки помогут вам выйти к ближайшему населенному пункту".

Также эти данные можно передать сотрудникам лесной охраны. Ориентиры в чащах - по квартальным столбам и по специальным ярко-красным указателям на деревьях.

Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:

"На каждой точке поворота стоят указательные квартальные столбы. То есть если человек заблудился, выйдя к квартальному столбу, он может сообщить по мобильной связи на пульт МЧС, возле какого квартального столба находится, где, возле какой деревни он заходил".