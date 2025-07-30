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Спасатели ищут потеряшек в лесах: в Беларуси почти 100 человек не нашли дорогу домой за 2025 год
Количество заблудившихся в лесных массивах растет каждый день. Всего в стране за 2025 год не смогли найти дорогу домой самостоятельно почти 100 человек. Сотрудники поисково-спасательных отрядов выезжают на вызовы каждый день. Для оказания помощи используют различные средства и специальную технику - коптеры с тепловизорами, квадроциклы и багги. Это делает поиски более эффективными.
Всего несколько шагов в сторону могут стать фатальной ошибкой, и путь домой найти самостоятельно уже практически невозможно. Такая ситуация есть в копилке, пожалуй, у каждого опытного грибника.
Светлана Шушкевич вместе с подругой отправилась в лес в Дзержинском районе. Места, казалось бы, знакомые еще с детства. Женщина заблудилась впервые, вместе с подругой бродили по роще кругами несколько часов.
Светлана Шушкевич, жительница г. Минска:
"Вышли, а там та же дорога, перекресток, все то же самое. Когда поняли, что зашли в тупик, начали волноваться, потому что не знали, куда идти. Было принято решение позвонить, чтобы нам помогли. Через какое-то время спасатель пришел на наш голос и забрал".
Это лишь один случай. Почти 100 человек заблудились в чащах по всей стране с начала грибного сезона, поэтому спасатели сейчас работают в особом режиме. Специальный поисковый отряд МЧС Минской области буквально каждый день находится на вызовах. Происходит несколько поисков в сутки в разных точках центрального региона.
Максим Бирало, сотрудник пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:
"У нас есть квадрокоптеры, которые предназначены для поисков людей. Работа некоторых наиболее эффективна в темное время суток именно при работе тепловизором. На фоне остывших деревьев и земли человека достаточно хорошо видно".
Карту местности составляют с помощью программы и трекеров. Перемещение каждого бойца отображается на мониторе, постепенно покрывая площадь поисков.
Специалисты напоминают, в первую очередь в экстренной ситуации следует набрать по номеру 101 или 112 и сообщить сотрудникам МЧС приблизительные координаты входа в лесной массив.
Елена Немогай, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
"Если вы планируете проводить время в лесу, обязательно перед подходом в лес изучите карту местности, для того, чтобы вы понимали, где вы находитесь. Самое главное, наденьте яркую одежду, чтобы вас было видно издалека. Нужно успокоиться и прислушаться к звукам, которые могут издаваться рядом с населенным пунктом, - это шум автомобилей, железной дороги или лай собак. Эти звуки помогут вам выйти к ближайшему населенному пункту".
Также эти данные можно передать сотрудникам лесной охраны. Ориентиры в чащах - по квартальным столбам и по специальным ярко-красным указателям на деревьях.
Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:
"На каждой точке поворота стоят указательные квартальные столбы. То есть если человек заблудился, выйдя к квартальному столбу, он может сообщить по мобильной связи на пульт МЧС, возле какого квартального столба находится, где, возле какой деревни он заходил".
Все массивы разделены на квадраты песчаными полосами. Любая из них поможет выбраться к людям. Но все же самый простой способ - взять с собой заряженный телефон, даже без связи он подает GPS-сигнал, а это облегчает поиски в разы.