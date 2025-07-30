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Волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании всего за 15 минут

Волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании всего за 15 минут

Сейсмические волны от землетрясения, произошедшего в среду на Камчатке, достигли Испании всего за 15 минут, сообщил Институт геонаук (IGEO). Об этом пишет РИА Новости.

"Вот так было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке в Испании. Сейсмические волны достигли её всего за 15 минут", - говорится в публикации института в соцсети X.

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

ИспанияземлетрясениеКамчатка