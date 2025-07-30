В Минске наградили победителей конкурса "Лучший экспортер - 2024"

Сегодня в Минске состоялась торжественная церемония награждения премии "Лучший экспортер" - громкое звание. Одно из самых значимых и престижных событий в деловой жизни нашей страны.

Серьезный отбор как показатель успехов внешнеэкономической деятельности.

Градус конкуренции из года в год повышается. В этот раз в финал конкурса вышло рекордное количество компаний. Их почти две сотни, но статуэтка только у 19 компаний. Еще около 40 отмечены дипломами в разных номинациях.

Этот конкурс под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты проходит почти два десятка лет. Самое главное, на что обращают внимание жюри, это динамика экспорта, его география, экспортная выручка на одного работника и ряд других критериев.

Поэтому побеждают в состязании не только флагманы с именем, у которых серьезные суммы по внешним поставкам, но и динамичные средние и даже малые предприятия - в общем все те, кто на деле доказывают, что товар под брендом "сделано в Беларуси" знают и покупают во многих странах мира.

Лучший экспортер года - это тот конкурс, когда с уверенностью можно говорить о неподкупности судей. Здесь цифры говорят сами за себя. Сколько произвели, сколько из этого продали и сколько заработали. Этим компаниям удается удерживать свои экспортные позиции, несмотря на трудности...

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11b4895c-f85d-4981-af44-5ba4a6bac302/conversions/18f85176-2a67-4b00-b128-4069a2de9c99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11b4895c-f85d-4981-af44-5ba4a6bac302/conversions/18f85176-2a67-4b00-b128-4069a2de9c99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11b4895c-f85d-4981-af44-5ba4a6bac302/conversions/18f85176-2a67-4b00-b128-4069a2de9c99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11b4895c-f85d-4981-af44-5ba4a6bac302/conversions/18f85176-2a67-4b00-b128-4069a2de9c99-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "В этом году церемония уже стала традицией - ее проводят во время учебы послов, или, как у нас говорят, семинара с руководителями дипломатических представительств. Сегодня у нас есть возможность пообщаться с нашими экспортерами и руководителями диппредставительств в неформальной обстановке, подвести итоги сотрудничества. Кроме того, для тех, кто еще не работает на зарубежных рынках, это шанс, благодаря контактам с нашими посольствами, открыть для себя новые страны. Думаю, такая синергия двух мероприятий принесет свои результаты уже в следующем году".