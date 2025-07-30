Госпрограммы будущей пятилетки обсудили на заседании Президиума Совета Министров

Белорусская экономика работает устойчиво, несмотря на внешние факторы. По итогам первого полугодия наши драйверы - информация и связь, а также строительство.

Напомним, перед экономическом блоком стоит амбициозная задача - ВВП по 2025 году должен вырасти на 4,1 %. Такой прогнозный параметр утвердил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Тем более что нынешний, заключительный, год - ключевой для всей пятилетки. Уже сейчас активно идет планирование нового периода до 2030 года. Об этом говорили 30 июля на заседании Президиума Совета Министров.

Каждый привык строить планы на день, месяц, год и даже на пять лет. Это происходит как в обычной жизни, так и в экономике. Сейчас заканчивается текущая пятилетка и формируется задел под старт следующей. Чему будет уделено особое внимание? Все акценты заложат в профильные госпрограммы до 2030 года.

Заседание Президиума Совета Министров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/106a94a6-1690-421f-9f63-b72d274e03fa/conversions/9dfd88a7-c471-457d-860c-b1f1928608f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/106a94a6-1690-421f-9f63-b72d274e03fa/conversions/9dfd88a7-c471-457d-860c-b1f1928608f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/106a94a6-1690-421f-9f63-b72d274e03fa/conversions/9dfd88a7-c471-457d-860c-b1f1928608f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/106a94a6-1690-421f-9f63-b72d274e03fa/conversions/9dfd88a7-c471-457d-860c-b1f1928608f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Каждый из руководителей министерств и ведомств ответственен за реализацию пятилетних целей в своих сферах. Но качество жизни - задача комплексная, и здесь важно участие абсолютно всех. Поэтому про актуальность заседания лишний раз говорить и не стоит, заметил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0339a2f-23af-4754-b27c-d6197ae6f4a0/conversions/adf202b5-cec0-4f44-a96e-ce59f4ff8427-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0339a2f-23af-4754-b27c-d6197ae6f4a0/conversions/adf202b5-cec0-4f44-a96e-ce59f4ff8427-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0339a2f-23af-4754-b27c-d6197ae6f4a0/conversions/adf202b5-cec0-4f44-a96e-ce59f4ff8427-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0339a2f-23af-4754-b27c-d6197ae6f4a0/conversions/adf202b5-cec0-4f44-a96e-ce59f4ff8427-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы должны сделать так, чтобы программы не жили своей жизнью в отличие от целей и задач следующей пятилетки, они должны быть четко увязаны. Их основная задача - обеспечить выполнение всех целей, которые для себя мы ставим на 2026-2030 год. Немаловажно, чтобы качественные индикаторы этих программ коррелировали с целями и задачами нашей пятилетки", - подчеркнул Александр Турчин.

Перед правительством стоят серьезные задачи, ведь экономика является вопросом номер один. На этом не раз акцентировал внимание глава государства. Тема звучала и во время большого селектора по уборочной в середине июля.

"Если мы не хотим воевать, давайте будем работать. Давайте будем воевать в мирном труде, убирая хлеб. Да, тяжело и сложно, но когда было легко?" - отметил Александр Лукашенко.

30 июля обсуждали только макеты документов, но они уже приближены к тому, что можно будет увидеть на выходе и с чем работать правительству ближайшие 5 лет.

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c894337-ccd6-4fa8-a58e-3e7787a28679/conversions/c25f0298-0686-4980-9749-788ab26bddcd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c894337-ccd6-4fa8-a58e-3e7787a28679/conversions/c25f0298-0686-4980-9749-788ab26bddcd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c894337-ccd6-4fa8-a58e-3e7787a28679/conversions/c25f0298-0686-4980-9749-788ab26bddcd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c894337-ccd6-4fa8-a58e-3e7787a28679/conversions/c25f0298-0686-4980-9749-788ab26bddcd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Все индикаторы будущих программ должны соответствовать целям и задачам будущей пятилетки. Таким образом, мы соблюдаем принцип каскадирования или вертикализации. Управляемость - проблема, которую мы также хотим решить. Она связана с тем, что у каждой госпрограммы есть единственный регулятор, единственный заказчик - министерство. Во главе стоит министр, который ответственен за выполнение всех основных показателей. Все программы нацелены на выполнение определенных направлений пятилетки. За каждое направление ответственен вице-премьер. Таким образом, мы обеспечиваем ответственность и вертикализацию задач в госуправлении".

Дом Правительства в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ceb6e63-a211-4ea1-bdd7-53823fedb53e/conversions/9081df6d-fdda-4da5-9e07-a840abfc54a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ceb6e63-a211-4ea1-bdd7-53823fedb53e/conversions/9081df6d-fdda-4da5-9e07-a840abfc54a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ceb6e63-a211-4ea1-bdd7-53823fedb53e/conversions/9081df6d-fdda-4da5-9e07-a840abfc54a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ceb6e63-a211-4ea1-bdd7-53823fedb53e/conversions/9081df6d-fdda-4da5-9e07-a840abfc54a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

На эту тему говорили в Совмине в начале лета. Тогда обсуждались текущие госпрограммы до 2025 года и оговаривалось то, как оценить эффективность. Например, в сфере арендного жилья важно не сколько квадратных метров построили, а удалось ли закрепить специалистов. Поэтому с конкретными индикаторами нужно было поработать.

"В сравнении с этой пятилеткой в системе госпрограммирования мы существенно оптимизировались. У нас меньше госпрограмм социально-экономической направленности. Мы кратно сократили количество показателей, сосредоточив внимание исключительно на проектных направлениях. Также мероприятий в госпрограммах будет больше тысячи. Наша задача заключается в том, чтобы каждое мероприятие работало на целевой показатель", - сказал Юрий Чеботарь.