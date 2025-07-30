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Более 30 депутатов Верховной рады - фигуранты дел о коррупции
Автор:Редакция news.by
31 депутат Рады при Зеленском стал фигурантом коррупционных дел. Каждый десятый народный избранник под следствием.
Всего же с 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины, которые просроченный лидер так надеялся ограничить в полномочиях, привлекли к ответственности 71 депутата по подозрению в коррупционных преступлениях. Из них 42 - при Зеленском.
По данным недавнего соцопроса, почти 49 % украинцев считают коррупцию главным негативным фактором в стране и 65 % респондентов назвали воровство бюджета ключевой ошибкой власти.