Более 30 депутатов Верховной рады - фигуранты дел о коррупции

31 депутат Рады при Зеленском стал фигурантом коррупционных дел. Каждый десятый народный избранник под следствием.



Всего же с 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины, которые просроченный лидер так надеялся ограничить в полномочиях, привлекли к ответственности 71 депутата по подозрению в коррупционных преступлениях. Из них 42 - при Зеленском.