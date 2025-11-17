3.68 BYN
В Эстонии намерены повысить пенсионный возраст к 2028 году
Автор:Редакция news.by
В Эстонии предлагают повторно повысить пенсионный возраст: по новому предложению уже к 2028 году выход на пенсию для жителей республики будет возможен только с 65 лет и 3 месяцев.
В августе 2025 года Таллин уже объявлял о повышении возраста выхода на заслуженный отдых, начиная с 2026 года.
Впрочем, для Эстонии это единственный способ хоть как-то сохранить социальную систему. Население стареет, а молодежь активно уезжает в другие страны ЕС в поисках лучшей жизни. Уже сейчас почти каждый четвертый житель страны - пенсионер.