В Эстонии намерены повысить пенсионный возраст к 2028 году

В Эстонии предлагают повторно повысить пенсионный возраст: по новому предложению уже к 2028 году выход на пенсию для жителей республики будет возможен только с 65 лет и 3 месяцев.

В августе 2025 года Таллин уже объявлял о повышении возраста выхода на заслуженный отдых, начиная с 2026 года.