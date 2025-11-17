3.68 BYN
Трамп выступил за принятие санкций против партнеров Москвы
Неоднозначная политика Трампа - американский лидер поддержал законопроект о санкциях против стран - партнеров России. Президент США заявил, что одобрит продвигаемую членами конгресса инициативу, при этом допустив, что в этот список включат и Иран.
Дональд Трамп, президент США:
"Я слышал, что они занимаются этим, и меня это устраивает. Они принимают законы, то есть республиканцы вносят законопроект, который очень жесткий - он вводит санкции и так далее против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому и Иран, как вы знаете, это я предложил. Так что любая страна, которая ведет дела с Россией, будет подвергнута очень серьезным санкциям".
Санкционный план был представлен в начале апреля двухпартийной группой членов сената. Инициатива предусматривает и вторичные санкции в отношении торговых партнеров Москвы. Сенаторы предложили ввести ввозные пошлины в размере 500 % на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.