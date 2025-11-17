Трамп выступил за принятие санкций против партнеров Москвы

"Я слышал, что они занимаются этим, и меня это устраивает. Они принимают законы, то есть республиканцы вносят законопроект, который очень жесткий - он вводит санкции и так далее против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому и Иран, как вы знаете, это я предложил. Так что любая страна, которая ведет дела с Россией, будет подвергнута очень серьезным санкциям".