Ульрих Зингер: В Германии ежемесячно платят около 20 евро за СМИ, которые создают пропаганду войны
В "Актуальном интервью" член ландтага в Германии от партии "Альтернатива для Германии" (ФРГ) Ульрих Зингер сообщил, что в немецких независимых СМИ поддерживается воинственная позиция Германии. Почему так происходит и такими уж действительно независимыми СМИ они являются на самом деле?
"В Германии мы платим каждый месяц примерно 20 евро за СМИ, которые создают пропаганду, пропаганду против нас, за войну. И есть действительно люди, которые хотят, чтобы война в Украине продолжалась. Они отправляют оружие, танки, ракеты. Это очень грустно, ведь Дональд Трамп и Владимир Путин (президенты США и РФ. - прим. news.by) уже договорились о мире. Надо только обсудить условия, конкретно как все будет. И (премьер-министр Венгрии. - прим. news.by) Виктор Орбан согласился на это", - заявил представитель партии.
Ульрих Зингер думает, что в Европе (в Германии, в Великобритании, во Франции) еще существует безумство как можно дольше продолжения конфликта в Украине. Но, правда, с какой целью, собеседник не знает и не понимает. "Зачем уничтожать хорошие отношения, построенные с Россией и Беларусью? Зачем произошла война в Украине? Грустно видеть, ведь там умирают молодые люди, при этом не важно - это украинцы или русские", - недоумевает он.
Ульрих Зингер уверен, что надо войну заканчивать как можно скорее, чтобы еще можно было договориться, "но, к сожалению, кому-то это неудобно в данной ситуации".
Фото: freepik.com