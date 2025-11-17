Минский ХК "Динамо" разгромил "АК Барс" на выезде

Игроки минского "Динамо" с победы начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Белорусская дружина в Казани встречалась с мощным "АК Барсом". "Зубры" подтвердили репутацию второй по результативности атаки лиги, забросив 7 шайб в ворота "зеленых".

То, что в Минске живут хоккеем, это неоспоримый факт. Недавно завершилась 8-матчевая домашняя серия минского "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ, все поединки состоялись при аншлагах на трибунах.

Казалось бы, за это время можно было насладиться игрой "зубров" вдоволь, но болельщикам "бело-синих" всегда будет мало спорта. Огромный десант фанатов "столичных" отправился на выезд, были забронированы три автобуса, а кто-то добирался своим ходом. Итог - более 200 человек на гостевом секторе "Татнефть-Арены".

Расстояние между Минском и Казанью - более 1,5 тыс. км. Поклонники хоккея провели свыше 20 ч в пути, все ради эмоций.

"Динамо" и "АК Барс" находятся в числе лидеров всего чемпионата и ведут погоню за первые места в своих конференциях. Совсем недавно соперники играли друг с другом в Беларуси, и тогда "бело-синие" в плотной борьбе оказались сильнее - 4:3.

Но совсем другой хоккей по своей сути предложили "зубры" "зеленым". Ведь результат был предопределен уже в первом периоде, который команда Дмитрия Квартальнова забрала - 4:1.

Виталий Пинчук, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Противники очень часто лезут на ворота, от этого появляются "правильные" голы, которые приходят от большой работы. Сегодня просто реализации побольше".

Итоговые цифры на табло - 7:3, дубль оформил Виталий Пинчук. По разу отличились Даниил Липский, Илья Усов, Сергей Кузнецов, Даниил Сотишвили и Сэм Энас.

Игорь Горбенко, ассистент главного тренера ХК "Динамо-Минск":

"Командная победа - все старались, работали, выдерживали натиск, реализовали свои моменты. Всегда есть ошибки, но здорово, что победили".

"Динамовцы" по-прежнему на третьей строчке Западной конференции, в активе 37 очков. Отставание от лидеров табеля - "Локомотива" и "Торпедо" - всего один балл.