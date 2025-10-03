3.69 BYN
Аналитик: Беларусь входит в топ-10 стран мира по доле промышленности в ВВП
Сегодня во всем мире развернулась борьба за индустриализацию национальных экономик. В сопоставлении с другими странами промышленность формирует значительную часть белорусского ВВП и Беларусь входит в топ-10 стран мира по доле промышленности в ВВП.
Почему промышленность остается ключевым драйвером экономики Беларуси и как глобальная борьба за индустриализацию влияет на национальные интересы, рассказал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".
"В США основу экономики составляет сектор услуг (около 72 %), причем значительная часть - финансовые и транзакционные услуги. Фактически США - это фабрика печатания неподкрепленных денег. Во времена локдауна ежедневно печаталось до 2 млрд долларов, сейчас - 500-600 млн. Белорусский же рубль не может такого позволить, а потерять то, что мы сейчас имеем, будет равносильно краху экономики", - отметил аналитик.
Около 60 % американских долларов обращаются вне территории страны, Америка не несет ответственности за их эмиссию и инфляцию. Это создает глобальные проблемы, сегодня обсуждается переход к альтернативным валютам и электронным деньгам, чтобы уйти от транзакций через международные финансово-расчетные центры, контролируемые недружественными странами.
"Более 95 % расчетов между Беларусью и Россией происходят в национальных валютах, в ШОС – 70 %. Это естественная реакция на неправовые действия со стороны США", - подчеркнул Георгий Гриц.
Технологический суверенитет - еще один важный аспект. 70 % ноу-хау контролируются странами G7, что используется не только как стимул роста, но и как инструмент давления. Однако, по словам аналитика, ситуация меняется - Китай стал по многим критическим позициям не просто лидером, он доминирует в мире. Например, 70 % всех производственных ресурсов для электротранспорта производятся в Китае.
Георгий Гриц считает, что сотрудничество с дружественными странами в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Союзного государства является возможностью для Беларуси. У нашей страны есть ценный интеллектуальный потенциал, который позволит нам занять достойное место в технологической гонке.