Андрей Картун назвал самые популярные и сложные виды мошенничества

Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью" рассказал о видах мошенничества.

"Первый и самый сложный - инвестирование в интернете, когда в социальных сетях граждане находят объявление о выгодных вложениях в акции белорусских или российских компаний, после которых можно получить бешеную доходность. После перехода по ссылке связывается менеджер и начинает предлагать условия, а дальше происходит раскрутка", - объяснил представитель Нацбанка.

Андрей Картун привел пример, когда один мужчина перешел по ссылке и ему приложили вложение денег в российские компании. Он потихоньку вывел 100 тыс. рублей, но когда захотел вывести огромные деньги, якобы заработанные, то начались проблемы. В данном случае время было потеряно, и Нацбанк был бессилен. Такие операции составляют четверть ото всех.

"Вторая популярная операция, которая совершается каждый день, - звонок или сообщение от "сотрудников" Национального банка с призывом задекларировать финансы под различными предлогами и с помощью различных социальных инженерий выведать персональные данные. Но это один вариант. Второй - появление "сотрудников" силовых структур или "работников" банков, которые уговаривают срочно перевести все сбережения, чтобы помочь родственнику или срочно перевести на "безопасный" счет все деньги, так как счету что-то "угрожает". Уже даже умудряются наличные деньги выманивать у пенсионеров - именно эта категория, к сожалению, у граждан наиболее уязвима", - рассказал Андрей Картун.

Заместитель председателя правления Нацбанка назвал универсальное правило безопасности: ни под каким предлогом не сообщать персональные данные. Лучше позвонить в банк и уточнить о проведении какой-либо операции, а также сообщить об этом в МВД.

Третий частый случай - покупки в интернете. Если человек заинтересовался каким-то товаром, то тут же всплывают различные ссылки с предложением товара, например, в два раза дешевле, чем у других продавцов. Конечно, граждане заказывают данный товар, оплачивают его (как правило, счета зарегистрированы за рубежом), но не получают его. Эта операция, по словам собеседника, сложна тем, что ее практически невозможно остановить, так как платеж совершился, а деньги ушли, и вернуть их обратно становится тяжело.