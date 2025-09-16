3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Арт-объекты из соломы украшают поля Минской области
Жатва зерновых в Беларуси на завершающей стадии. А это значит, что в преддверии "Дожинок" пришло время соломенного искусства.
На полях Минской области в реальные образы воплощаются художественные эскизы.
Соломенное искусство
У Алеси Кишко в 2025 году дебют как архитектора и дизайнера соломенных арт-скульптур. Творческим вдохновением наполнил труд коллег. Обработка полей, выращивание зерновых культур, заготовка полезного и питательного рациона для животных - этим славится Клецкий комбикормовый завод.
Алеся Кишко, специалист по идеологической работе Клецкого комбикормового завода:
"Уборочная кампания - это подведение итогов трудового года. Наши механизаторы, водители сельскохозяйственного производства, операторы зерносушильного комплекса трудились с высокой самоотдачей. В благодарность мы соорудили комбайн. Еще в дополнение мы соорудили мельницу, потому что у нас полный цикл комбикормового производства".
Мегаобъект в этом году разместился на зеленом ковре люцерны. Полсотни фундаментальных экокирпичиков с ловкостью виртуоза выстроил Александр Захарчук. 32 года мужчина трудится в полях - за штурвалом трактора. Поднимать тонны соломы помогают стальные "мускулы"-прицепы.
По стопам отца агроремесло также выбрал Илья Захарчук. В этом году у него третья жатва. На новеньком тракторе готовит землю и под новые посевы.
Соломенные композиции - арт-вестники "Дожинок". Как только гигантские шайбы и брикеты преображаются в художественную галерею, значит жатва на финишной прямой. Фотолокации из экоматериалов устанавливают вдоль магистралей и на въездах в города и деревни. Критерий один: они должны быть не менее 2,5 метра в высоту. Остальное - сюжеты и художественная огранка - безгранично.
15 тонн соломы, неделя работы - и на полях агрокомплекса "Лань-Несвиж" выросли экошале. Апартаменты не для отдыха - объекты стилизованы исключительно под сезонные фотолокации.
Солома служит каркасом для изящных архитектурных форм, кукурузные листья и снопы - строительный материал для фасада и кровли.
Евгений Ратомский, директор ОАО "Лань-Несвиж":
"Неплохо этот год закончили. У нас получилась урожайность зерновых 69,8 ц/га. На сегодняшний день мы завершили уборку озимого рапса. Массово убираем солому с полей и будем осенью приступать к севу озимых культур".
В Несвижском районе уютные "Дожинки" с чествованием хлеборобов-земляков прошли в Аношках. К празднику подготовили пять колоритных локаций. Центральная - со щедрым подворьем из детства.
Колоритные усадьбы, белорусские достопримечательности, главные символы урожая и национальные мотивы - объемные сюжеты воплощены в соломе в честь белорусских аграриев. Победителей определит специальная комиссия, а интернет-фаворитов - онлайн-голосование.