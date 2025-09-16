Арт-объекты из соломы украшают поля Минской области

Жатва зерновых в Беларуси на завершающей стадии. А это значит, что в преддверии "Дожинок" пришло время соломенного искусства.

На полях Минской области в реальные образы воплощаются художественные эскизы.

Соломенное искусство

У Алеси Кишко в 2025 году дебют как архитектора и дизайнера соломенных арт-скульптур. Творческим вдохновением наполнил труд коллег. Обработка полей, выращивание зерновых культур, заготовка полезного и питательного рациона для животных - этим славится Клецкий комбикормовый завод.

Алеся Кишко, специалист по идеологической работе Клецкого комбикормового завода:

"Уборочная кампания - это подведение итогов трудового года. Наши механизаторы, водители сельскохозяйственного производства, операторы зерносушильного комплекса трудились с высокой самоотдачей. В благодарность мы соорудили комбайн. Еще в дополнение мы соорудили мельницу, потому что у нас полный цикл комбикормового производства".

Мегаобъект в этом году разместился на зеленом ковре люцерны. Полсотни фундаментальных экокирпичиков с ловкостью виртуоза выстроил Александр Захарчук. 32 года мужчина трудится в полях - за штурвалом трактора. Поднимать тонны соломы помогают стальные "мускулы"-прицепы.

По стопам отца агроремесло также выбрал Илья Захарчук. В этом году у него третья жатва. На новеньком тракторе готовит землю и под новые посевы.

Соломенные композиции - арт-вестники "Дожинок". Как только гигантские шайбы и брикеты преображаются в художественную галерею, значит жатва на финишной прямой. Фотолокации из экоматериалов устанавливают вдоль магистралей и на въездах в города и деревни. Критерий один: они должны быть не менее 2,5 метра в высоту. Остальное - сюжеты и художественная огранка - безгранично.

15 тонн соломы, неделя работы - и на полях агрокомплекса "Лань-Несвиж" выросли экошале. Апартаменты не для отдыха - объекты стилизованы исключительно под сезонные фотолокации.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13f13cfd-5d05-4c82-8566-b074c23808a9/conversions/a8e98e2c-00a6-4623-a832-cc67a14e7fb2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13f13cfd-5d05-4c82-8566-b074c23808a9/conversions/a8e98e2c-00a6-4623-a832-cc67a14e7fb2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13f13cfd-5d05-4c82-8566-b074c23808a9/conversions/a8e98e2c-00a6-4623-a832-cc67a14e7fb2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13f13cfd-5d05-4c82-8566-b074c23808a9/conversions/a8e98e2c-00a6-4623-a832-cc67a14e7fb2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Солома служит каркасом для изящных архитектурных форм, кукурузные листья и снопы - строительный материал для фасада и кровли.

Евгений Ратомский, директор ОАО "Лань-Несвиж":

"Неплохо этот год закончили. У нас получилась урожайность зерновых 69,8 ц/га. На сегодняшний день мы завершили уборку озимого рапса. Массово убираем солому с полей и будем осенью приступать к севу озимых культур".

В Несвижском районе уютные "Дожинки" с чествованием хлеборобов-земляков прошли в Аношках. К празднику подготовили пять колоритных локаций. Центральная - со щедрым подворьем из детства.