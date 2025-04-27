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Автобусы третьего поколения стали изготавливать на новой площадке МАЗ
Один из наглядных примеров работы - новое автобусное производство МАЗа. Передовые технологии и 40 тыс. квадратных метров позволят вдвое нарастить выпуск пассажирской техники и создать новые высокотехнологичные рабочие места. Решение о его строительстве принято благодаря Президенту Беларуси. Воплотить проект помог Мингорисполком.
Суммы инвестиций внушительные - это 300 млн рублей. Первой моделью, полностью изготовленной на новой площадке, стал автобус третьего поколения. В апреле уже собрали свыше 10, а на май запланировано 50. Новое производство постепенно будет наращивать мощности, по плану с января 2026 года выйдет на полную загрузку.
В середине 90-х Беларуси часто подкидывали идеи о том, что большие промышленные производства нужно просто закрыть, продать и поделить. Но Беларусь не питала иллюзий и всегда серьезно отстаивала сохранение технологического суверенитета. Волевое решение Президента Александра Лукашенко - брендовые заводы, за которыми стоит история страны, не терять, а коллективы беречь как зеницу ока. И сейчас Беларусь развивает производства, которые во всем мире можно пересчитать по пальцам.
Уже выросло целое поколение белорусов, которое не представляет на белорусских дорогах автобусы какой-то другой марки, кроме как МАЗ. Предприятие, которое всю свою историю выпускало грузовики, вдруг начало делать пассажирский транспорт, причем весьма успешно. У многих возникали вопросы, откуда у белорусов такие технологии. Уже тогда работа шла по современной компоновочной системе - с низким полом, прогрессивными техническими решениями и дизайном. На тот момент "первый горожанин" Минского автозавода был настоящей диковинкой.
Год за годом объемы производства росли. Интерес к белорусской технике начали проявлять зарубежные страны. МАЗ наращивал и объемы производства, и компетенции техники. Сегодня в линейки 15 моделей и 30 модификаций на их базе.
Дизайн третьего поколения городских автобусов МАЗ можно назвать смелым и новаторским. Он значительно отличается от своих предшественников. Данная конфигурация позволяет использовать различные виды топлива на едином техническом решении. Это принципиально новая модель с полностью обновленной концепцией производства и с 90-процентной локализацией. На эти автобусы Минский автозавод полностью перейдет с 2027 года.
Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":
"Сам каркас полностью переделан. Он сделан на несущей вертикальной балке. Преимуществ можно много перечислять. Также по салону сделаны большие изменения. В коллаборации новой модели и нового цеха мы достигаем возможности сокращения срока ожидания для клиента за счет унификации модели и производства практически в 2 раза".
Растущему спросу и такой инженерной мысли нужны и производственные мощности. О реализации нового проекта на Минском автозаводе объявили в 2023 году. Сразу же развернулась большая стройка. Абсолютно с нуля, с опережением сроков площадка выросла всего за 1,5 года. И это один из примеров того, во что вкладывается Беларусь - новые рабочие места для людей, экспортные возможности и производство мирового уровня.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ:
"Технологичность сборки, возможность поменять производственные подходы позволяют решать любые экономические и технические задачи. Это технологический суверенитет Минского автомобильного завода холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Республики Беларусь".
У МАЗа на новые цеха большая ставка. Этот проект позволит увеличить мощности в 2 раза. Ежегодно планируют выпускать до 3 тыс. единиц пассажирской техники различных модификаций. Но основной упор сделают на автобусы третьего поколения. Именно он прошел полный производственно-технологический цикл на новой площадке и вскоре пополнит автопарк Могилевщины.
"Сохранение наших гигантов было моей главной задачей. Будучи еще совсем молодым Президентом, я себе пообещал сохранить все то, что было наработано прежними поколениями до нас. И вы, кто постарше, помните - мы начали с вами эпопею. МАЗ, БЕЛАЗ, лифты в Могилеве, "Интеграл" на который есть спрос сегодня, да все предприятия - все это надо было спасать. Откровенно говоря, когда я вижу автомобиль МАЗ, наш автобус, троллейбус, - это гордость. И я счастлив, что мы сохранили нашу страну как машиностроительную", - отметил Александр Лукашенко.
Здесь развивают технологии, которые во всем мире можно пересчитать по пальцам. Весь технологический процесс производства находится под одной крышей: от первого элемента до готового автобуса. На старом производстве в одном месте резали, в другом - варили, в третьем - собирали. В новом же корпусе есть три автономные линии (раньше была только одна), благодаря чему сегодня могут собирать сразу три типа автобусов.
Александр Соломахо, начальник цеха сварки, сборки автобусов ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":
"Современный корпус позволяет нам параллельно собирать практически весь модельный ряд бесперебойно. Мы ожидаем поступления молодых специалистов. Я надеюсь, что они составят костяк нашего производства".
Электрогазосварщик Иосиф Атрашкевич работает на предприятии два десятка лет. Все преимущества нового производства уже успел оценить и с удовольствием делится впечатлениями о комфортных условиях работы. Пока здесь работает 350 человек, но в итоге общая численность будет под тысячу.
Сегодня современное производство выглядит так: сперва варится каркас и элементы будущего автобуса (новые цех позволяет изготавливать сразу 8 конструкций в сутки). Следующий участок - обмостовка, после него идет установка силового агрегата и облицовка. Затем будущий автобус поступает на шпаклевку и подготовку к окраске в новые современные камеры. Они обитаемы, оборудованы автоматикой и мультилифтами.
Татьяна Шалай, старший мастер участка окраски автобусного завода ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":
"В целом мы получили в распоряжение огромный окрасочный комплекс, огромные площади, новейшую систему вентиляции, освещение, что очень нам нравится. Также новая система очистки улучшила качество комплексного покрытия автобусов".
После окраски идет сборка наружного и внутреннего интерьера, и автобус почти на финишной. Остается лишь контроль качества, а дальше отдел сбыта. В новом цеху есть и большое складское помещение, но техника на складе не задерживается - все законтрактовано, сразу с конвейера едет к покупателю.
"За последние 5 лет мы ежегодно прирастаем по объему техники. На данный год у нас задача поставить свыше 2 тыс. единиц, она вполне достижимая", - подчеркнул Владимир Дормаш.
Новый завод построили как нельзя кстати, спрос на технику растет. В 2024 году производство техники превысило 13 тыс. единиц, почти 2 из них - пассажирский транспорт. В общем объеме к уровню 2023 года добавили 12 %. Львиную долю продукции продали на внешние рынки.
Сегодня география поставок - эта около 40 стран. Весомый уровень продаж формируется в России и СНГ, но дальняя дуга мазовского экспорта прирастает Латинской Америкой, Юго-Восточной Азией и Африканским континентом. Говорят, что в 2025 году мы увидим существенный прирост на зарубежных рынках. Именно благодаря таким технологиям Беларусь сегодня может громче заявлять о своих брендах миру.