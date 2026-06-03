"БЕЛАГРО-2026": какие договоренности достигла белорусская сторона с Оманом

3 июня - второй день XXXVI Международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2026". Главная аграрная площадка страны продолжает свою работу.

Из интересных гостей на "БЕЛАГРА-2026" Китай, Оман, Зимбабве и Грузия. Оман впервые представляет себя на выставке. Что уже известно, Беларусь готова поставлять в эту страну молочную и мясную продукцию, в то время как белорусы готовы импортировать фрукты и морепродукты.

Абдулазиз аль-Укайли, менеджер по инвестициям Министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов (Оман):

"В первую очередь, я хочу поблагодарить Республику Беларусь за теплый прием и за возможность выступать на "БелЭкспо". Утром были заключены договоры между нашими странами. Соглашения включали в себя сотрудничество компаний в сфере агрокультуры, сухофруктов, пищи, искусственного интеллекта и также технологий. Сегодня также было подписано и торговое соглашение между Республикой Беларусь и Оманом".