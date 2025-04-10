Беларусь будет использовать российский опыт реновации жилья

Новый механизм обновления жилфонда будут использовать в Беларуси. Реновация позволит постепенно убирать устаревшую малоэтажную застройку 50-70 годов, а на ее месте возводить кварталы, которые отвечают современным требованиям, при этом используя уже готовые инженерные сети. Масштабы реновации будут более глобальными, чем объемы сноса старого жилья, которые есть сегодня.

Сергей Казачок, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В ближайшее время будет разрабатываться программа по реновации жилья, будут определяться районы, в которых будут дома подлежать сносу и где будут строиться уже новые кварталы. Это будет уплотнение, но с улучшением условий проживания. Всегда предлагается людям либо компенсация за то жилье, которое у них было, либо им предлагается жилье опять же в собственность в новых построенных домах".