Беларусь и Башкортостан построят новый завод по выпуску троллейбусов
Автор:Редакция news.by
Беларусь и Башкортостан будут вместе строить новый завод по выпуску троллейбусов. Этот проект - кооперация нашего МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.
Об этом, а также о дорожной карте сотрудничества говорили 27 августа на встрече глава Башкортостана Радий Хабиров и вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич.
В 2025 году наш товарооборот пока 150 миллионов долларов. Но есть основа для его роста. Открытие мультибрендового центра "Белорусские машины" в Уфе этому тоже будет способствовать.
Делегация из Башкортостана приедет в Минск на "ИННОПРОМ" в конце сентября, чтобы обсудить новые инициативы. В ближайшее время в Уфе откроется магазин "Да дому". Обсуждается строительство торгового центра и промышленного кластера.