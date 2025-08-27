Беларусь и Башкортостан построят новый завод по выпуску троллейбусов

Беларусь и Башкортостан будут вместе строить новый завод по выпуску троллейбусов. Этот проект - кооперация нашего МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.

Об этом, а также о дорожной карте сотрудничества говорили 27 августа на встрече глава Башкортостана Радий Хабиров и вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич.

В 2025 году наш товарооборот пока 150 миллионов долларов. Но есть основа для его роста. Открытие мультибрендового центра "Белорусские машины" в Уфе этому тоже будет способствовать.