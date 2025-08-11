Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь и Челябинская область планируют сотрудничать в промышленной роботизации

Беларусь и Челябинская область хотят развивать сотрудничество, касающееся промышленной роботизации. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, информирует БЕЛТА.

Как рассказал губернатор, на встрече с главой государства обсуждались новые направления сотрудничества между Беларусью и Челябинской областью. В частности, речь шла о промышленной роботизации. По словам Алексея Текслера, Челябинская область является одной из лидирующих в этой сфере.

"На базе челябинского университета созданы соответствующие кафедры, которые готовят специалистов. Есть центры компетенций, которые помогают делать аудит и внедрять промышленную робототехнику в любых промышленных предприятиях", - подчеркнул он.

