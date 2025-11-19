Беларусь и Казахстан планируют достичь товарооборота в 1 млрд долларов

Беларусь и Казахстан планируют в ближайшее время достичь товарооборота в миллиард долларов, а в перспективе и удвоить этот показатель.

19 ноября о совместных экономических планах говорили премьер-министр Александр Турчин и министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

Договорённость о встрече достигнута в ходе недавнего визита нашей правительственной делегации. Такие интенсивные контакты говорят об особом статусе отношений, которые дают и хорошие экономические плоды.

По итогам девяти месяцев рост товарооборота - около 20 %. Тем не менее есть значительные резервы. Подготовлены конкретные предложения, где мы можем быть полезны друг другу еще.