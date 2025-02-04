Беларусь и Хабаровский край наращивают сотрудничество

Беларусь и Хабаровский край подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2025-2027 годы. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Демешин и Анатолий Исаченко - глава Могилевщины. Область отвечает за развитие взаимоотношений с этим дальневосточным регионом.

Делегация из Хабаровского края работала в нашей стране на протяжении нескольких дней. Главным событием стала встреча с белорусским Президентом. Гости также посетили ряд крупных промышленных предприятий. Двусторонний товарооборот пока не в полной мере соответствует нашему потенциалу. Нужны новые проекты во всех сферах.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Сегодня есть конкретные проекты по многим направлениям. Это те проекты, которые необходимы как Республике Беларусь, так и нашим друзьям из Хабаровского края, и прежде всего это необходимо нашим людям".

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края России:

"Для того чтобы эта продукция на таком далеком расстоянии была ликвидной, нужно спрямлять логистические цепочки, то есть убирать посредников, локализовывать производство на Дальнем Востоке и наоборот".